氣溫驟降易引發心房顫動　南投13鄉鎮市衛生所去年起免費篩2萬人

▲南投縣於13鄉鎮市衛生所都提供免費心房顫動篩檢服務。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

氣溫驟降情形越加明顯，南投縣衛生局指出，氣溫降低容易引起血管收縮、血壓上升，間接引發心房顫動，甚至腦中風，並統計112年12月腦中風共49例、心肌梗塞共17例，提醒民眾需留意低溫對健康所造成的危害，尤其是心血管疾病患者、老年人及慢性病患者，保暖工作不能馬虎。

縣府衛生局長陳南松說明，心房顫動是臨床上最常見一種心律不整的表現，但多數病人的心房顫動是無症狀的，僅有部分會感受到心臟不規則跳動或快速跳動；為能讓心血管疾病高風險個案能早期診斷、治療，13鄉鎮市衛生所去年起提供免費心房顫動篩檢服務，篩檢異常個案以「綠色通道」方式，讓鄉親能儘速到醫院檢查及治療，至今已篩檢2萬1877人次、異常個案307人，轉介就醫303人。

鹿谷鄉陳姓老婦有糖尿病、高血壓等慢性疾病，日前至鹿谷鄉衛生所拿取慢性病藥物時，經護理師熱情招呼而接受初步篩檢，才得知自己有心房顫動疾病，而陳婦向護理師表示平日裡皆無症狀出現，護理師再予以悉心衛教後，由家屬帶往醫院就醫，目前以藥物控制中。

衛生局表示，民眾如有心房顫動篩檢及諮詢需求，可洽13鄉鎮市衛生所協助，也提醒民眾平時透過規律生活、適當運動、情緒控制、健康飲食及定期檢查加以預防，若有不適症狀應及早診斷、就醫；該局也提供心房顫動（AF）手冊供民眾參閱，或可洽南投縣衛生局網站（https://www.ntshb.gov.tw/）首頁/便民服務/衛教宣導圖卡/醫療資源查詢。