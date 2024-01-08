　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

氣溫驟降易引發心房顫動　南投13鄉鎮市衛生所去年起免費篩2萬人

▲南投縣於13鄉鎮市衛生所都提供免費心房顫動篩檢服務。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣於13鄉鎮市衛生所都提供免費心房顫動篩檢服務。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

氣溫驟降情形越加明顯，南投縣衛生局指出，氣溫降低容易引起血管收縮、血壓上升，間接引發心房顫動，甚至腦中風，並統計112年12月腦中風共49例、心肌梗塞共17例，提醒民眾需留意低溫對健康所造成的危害，尤其是心血管疾病患者、老年人及慢性病患者，保暖工作不能馬虎。

縣府衛生局長陳南松說明，心房顫動是臨床上最常見一種心律不整的表現，但多數病人的心房顫動是無症狀的，僅有部分會感受到心臟不規則跳動或快速跳動；為能讓心血管疾病高風險個案能早期診斷、治療，13鄉鎮市衛生所去年起提供免費心房顫動篩檢服務，篩檢異常個案以「綠色通道」方式，讓鄉親能儘速到醫院檢查及治療，至今已篩檢2萬1877人次、異常個案307人，轉介就醫303人。

▲南投縣於13鄉鎮市衛生所都提供免費心房顫動篩檢服務。（圖／南投縣政府提供）

鹿谷鄉陳姓老婦有糖尿病、高血壓等慢性疾病，日前至鹿谷鄉衛生所拿取慢性病藥物時，經護理師熱情招呼而接受初步篩檢，才得知自己有心房顫動疾病，而陳婦向護理師表示平日裡皆無症狀出現，護理師再予以悉心衛教後，由家屬帶往醫院就醫，目前以藥物控制中。

衛生局表示，民眾如有心房顫動篩檢及諮詢需求，可洽13鄉鎮市衛生所協助，也提醒民眾平時透過規律生活、適當運動、情緒控制、健康飲食及定期檢查加以預防，若有不適症狀應及早診斷、就醫；該局也提供心房顫動（AF）手冊供民眾參閱，或可洽南投縣衛生局網站（https://www.ntshb.gov.tw/）首頁/便民服務/衛教宣導圖卡/醫療資源查詢。

ET快訊
小商人登「乾哥乾妹」廣告　師搖頭：以暴制暴只會加深仇恨
「台灣進口小休旅」僅賣39.8萬！1.2升引擎又省稅金
恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝
TOYOTA「入門7人座休旅」下架停售！竟是讓位給Yaris
日本災區「不歡迎物資」辛拉麵也上榜？鄉民好奇原因　專家解答了
帝寶李珍妮遭諷「像耶誕樹」牙起來　名媛火辣互嗆對話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新選擇！越南餐廳首度推年菜預購　圍爐主角竟是肉粽

氣溫驟降易引發心房顫動　南投13鄉鎮市衛生所去年起免費篩2萬人

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖　姚正玉感謝感動

王金平、邱毅站台力挺　李全教：讓懂法案預算專業立委為民服務

逾12萬人擠爆選前黃金週日夜　陳其邁：選舉不是實驗不能重來

新北三峽居住新境界　7439戶受益迎來污水接管

新店廣興里設7處簡易自來水　高地居民用水更穩定方便

中寮永福社區設光電抽水系統　以綠能守護石虎棲地環境

板橋國光公園環園步道啟用　煥然一新舒適健康大步走

喜迎新年添歡樂趣味　新北推薦2處「龍」特色公園

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

能登半島地震山崩家遭毀　目擊者全錄下：媽媽快跑！

新選擇！越南餐廳首度推年菜預購　圍爐主角竟是肉粽

氣溫驟降易引發心房顫動　南投13鄉鎮市衛生所去年起免費篩2萬人

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖　姚正玉感謝感動

王金平、邱毅站台力挺　李全教：讓懂法案預算專業立委為民服務

逾12萬人擠爆選前黃金週日夜　陳其邁：選舉不是實驗不能重來

新北三峽居住新境界　7439戶受益迎來污水接管

新店廣興里設7處簡易自來水　高地居民用水更穩定方便

中寮永福社區設光電抽水系統　以綠能守護石虎棲地環境

板橋國光公園環園步道啟用　煥然一新舒適健康大步走

喜迎新年添歡樂趣味　新北推薦2處「龍」特色公園

籲修「無恥108課綱」　學界號召今13:08開車按喇叭繞行教育部

新選擇！越南餐廳首度推年菜預購　圍爐主角竟是肉粽

沈建宏認了「一開始放不下身段」！出道20年：像生活白癡 擺攤3月近況曝

月銷5噸古柯鹼毒梟兄弟檔　哥倫比亞厄瓜多聯手緝獲

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

氣溫驟降易引發心房顫動　南投13鄉鎮市衛生所去年起免費篩2萬人

「台灣進口小休旅」出清僅賣39.8萬！1.2升引擎又省稅金

貝魯特機場傳遭網攻　航廈螢幕顯示反真主黨訊息

星巴克、伯朗咖啡館今買一送一　路易莎11點前第二杯半價

美國洛杉磯上千戶停電　竟只因「路樹倒塌」！南加州迎強風、降雪

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

地方熱門新聞

王金平、邱毅站台力挺李全教

陳其邁：選舉不是實驗不能重來

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖姚正玉

震撼空拍曝！賴清德高雄造勢人潮溢出

柯文哲、侯友宜相隔一條街互拚人氣

馬文君點必勝達摩左眼珠祈求五連霸

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

直擊柯文哲瑞豐夜市拜票！粉絲暴動了

選前黃金周！林右昌基隆助陣鄭文婷

新北三峽居住新境界　7439戶受益迎來污水接管

新店廣興里設7處簡易自來水　高地居民用水更穩定

5千人10分鐘拔光3萬條蘿蔔　畫面震撼

六都綠營美女議員草屯拔蘿蔔　送蔡銘軒進立院

南投13衛生所　去年起免費心房顫動篩檢2萬人

更多熱門

相關新聞

花蓮3大知名景點敬老扶弱　敬老愛心卡免費入園

花蓮3大知名景點敬老扶弱　敬老愛心卡免費入園

遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場及富源森林遊樂區等三大知名景點今年持續提供本縣敬老卡與愛心卡免費入園遊園服務，4日花蓮縣政府社會處處長陳加富率隊至各園區致謝。

高雄男起大早搶不到龍年一卡通　現場火爆開嗆

高雄男起大早搶不到龍年一卡通　現場火爆開嗆

新年禮！新聞雲app送你免費投籃

新年禮！新聞雲app送你免費投籃

跨年必用！　LINE貼圖「9款新年快樂」全部免費

跨年必用！　LINE貼圖「9款新年快樂」全部免費

拚公共運輸！宜花東轉乘一段票免費　明年元旦起續推到年底

拚公共運輸！宜花東轉乘一段票免費　明年元旦起續推到年底

關鍵字：

心房顫動篩檢免費

讀者迴響

熱門新聞

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

輪島市出現山體滑坡跡象　急撤居民

《單身即地獄3》曹旻志「綠茶舉動」被罵到關IG留言

孕婦2度被性侵！反遭夫痛罵外遇　拖叢林硬上

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面