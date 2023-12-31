跨年必用！　LINE貼圖「9款新年快樂」全部免費

▲LINE免費貼圖優惠來了。（圖／翻攝自LINE官網）
記者邱晟軒／綜合報導
2023年最後一天，LINE免費貼圖一次擁有！貼圖小舖豪送貼圖Ｘ組免費貼圖，其中包括《金爸爸 × 人2跨界聯名．大貼圖陪你爽過年》、《小三美日×短耳貓頭鷹陪你迎接新的一年》、《路易威登 佳節限定貼圖》、《富邦 × 柴犬皮皮 暖萌過節慶》、《日月光40th - 智能福寶》，祝福新年快樂、早上好、晚安問候都實用，趕緊下載。
1、《金爸爸 × 人2跨界聯名．大貼圖陪你爽過年》（立即擁有）
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使用期限：180天
2、《日月光40th - 智能福寶》（立即擁有）
下載條件：加入「日月光投控」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天
3、《衣芙 × 哈囉兔兔~聯名新年快樂》（立即擁有）
下載條件：加入「衣芙」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：90天
4、《富邦 × 柴犬皮皮 暖萌過節慶》（立即擁有）
下載條件：加入「富邦FUBON」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天
5、《Hokii浮誇系演出 - 實用日常》（立即擁有）
下載條件：加入「臺灣企銀」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天
6、《華南銀行小n-上班日常》（立即擁有）
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使用期限：180天
7、《小三美日×短耳貓頭鷹陪你迎接新的一年》（立即擁有）
下載條件：加入「小三美日」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：90天
8、《AS 女鞋陪妳過節-年末節慶篇》（立即擁有）
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9、《路易威登 佳節限定貼圖》（立即擁有）
下載條件：加入「路易威登」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：90天
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