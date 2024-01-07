陪老公參加公司旅遊被冷落　她負氣舉動反招一頓罵感到委屈

▲女網友日前在網路上發文抱怨，表示她和老公參加對方公司舉辦的日本員工旅遊時，都被對方晾在一旁。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

一名女網友日前在網路上發文抱怨，表示她和老公參加對方公司舉辦的日本員工旅遊，不過旅程中卻都被晾在一旁。而當時原PO便索性決定要自己去逛街，沒想到卻被丈夫罵了一頓，就連回台灣後都對她相當冷淡，讓她感到非常委屈。

一名女網友日前在Facebook社團「爆料公社」中發文抱怨，表示老公剛進公司一年多，公司舉辦了日本九州旅遊，老公便邀請她一起參加。但在旅途過程中，老公重頭到尾都跟同事們一起走一起玩，把她晾在一旁，只有要吃飯或者坐車時才會找她。

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原PO指出到了第3天時，她對這個情況相當不滿，便自己跑出去逛街。沒想到老公卻突然打電話來罵她為何要亂跑，讓他找不到人，之後便開始冷暴力「回到台灣還是不理我，要不是他同事發現，我差點就沒坐到回公司的巴士。」讓原PO覺得相當委屈。

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「妳老公因為是菜鳥，所以很可能必須要對同事面面俱到，所以才沒有辦法陪伴妳身旁」、「妳既然選擇跟他去公司活動，就應該以他為主，這是他的職場、他的主場」、「他冷落你可以提醒他，直接鬧失蹤尤其出國真的會讓人很不開心」。

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