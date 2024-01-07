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快訊／高雄騎士「詭異逆向」挨撞命危送醫！機車秒成廢鐵　

▲高雄市一名男子逆向機車被撞，命危送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子逆向機車被撞，命危送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區河堤路發生一起車禍！一名年約30歲的男性騎士，不知道什麼原因，竟然逆向到快車道跟車輛發生撞擊，當場沒有生命跡象，目前被送往醫院搶救，至於詳細車禍發生原因，警方還在釐清當中。

這起車禍發生在今天中午12點，現場為一名男子騎乘摩托車由河堤路南向北行駛，不知為什麼跨越雙黃線駛入對向車道，跟37歲林姓女子駕駛的轎車碰撞，騎士受傷送醫搶救，女駕駛酒測值為0，詳細肇事原因有待鑑定。

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