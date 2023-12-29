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社會 社會焦點 保障人權

1日2敗！被蔣萬安柯文哲批「霸凌、惡質」　周玉蔻提告都輸了

▲▼前中國小姐張淑娟（沒戴口罩）26日到台北地院開完庭，批周玉蔻說她是「晶華緋聞案」女主角是「靠舌頭殺人賺錢」，出庭還撒謊不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻控告蔣萬安、柯文哲妨害名譽，2案都被檢察官處分不起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體人周玉蔻在2022年台北市長選舉期間，指前中國小姐張淑娟是總統府前秘書長蔣孝嚴緋聞的女主角，周玉蔻還公開「示愛」市長候選人陳時中，競選對手蔣萬安、陳時中分別在受訪時表示「陳時中團隊縱容周玉蔻造謠抹黑」、「把霸凌美化成新聞自由」，周於是提告蔣、柯誹謗，台北地檢署29日將蔣、陳都不起訴處分。

2022年九合一公職大選期間，周玉蔻質疑國民黨台北市長候選人蔣萬安的蔣家身世，堅稱蔣萬安不是故總統蔣經國的孫子，更和另名媒體人蔡玉真在節目中爆料，蔣孝嚴於1999年發生的「晶華緋聞案」，女主角就是前中國小姐張淑娟。

▲▼蔣萬安參與球給彭尊「誰來報隊」。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔣萬安團隊批周玉蔻是「僅有資深沒有道德的女性媒體人」。（資料照／記者黃國霖攝）

張淑娟為此在當年9月26日親自到北檢控告周玉蔻和蔡玉真，沒想到周玉蔻也到場要求向張淑娟道歉，張淑娟哭著閃躲，導致提告現場半個多小時的混亂狀況，最後周玉蔻和蔡玉真都被檢察官起訴誹謗罪，目前正由台北地院審理中。

在此同時，周玉蔻又在自己臉書上寫「我就是愛阿中」，讓外界解讀周玉蔻在對陳時中示愛，媒體採訪蔣萬安、柯文哲2陣營回應，蔣萬安說：「我對這兩位小倆口談情說愛，一點興趣都沒有」，「陳時中團隊縱容周玉蔻造謠抹黑」、「僅有資深沒有道德的女性媒體人」、「踐踏無辜女性」、「霸凌式的道歉不是道歉」。

▲▼總統政見發表會最終場，柯文哲會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲曾說周玉蔻「把霸凌美化成新聞自由」。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲則在受訪時表示「票投陳時中就是支持周玉蔻」、「不論是陳時中或王必勝，哪有邊境要不要開放(指新冠疫情管制)，卻是周玉蔻在節目中先講？」「別幫惡質媒體衝高點閱，讓周玉蔻沾沾自喜，把霸凌美化成新聞自由」，「周玉蔻不受控，恐怕還會倒過來咬人」。

周玉蔻不滿蔣、柯的批評損害名譽，委請律師遞狀控告2人涉嫌加重誹謗，但北檢檢察官調查後認為，周玉蔻的確屢次優先透露中央疫情指揮中心的防疫措施消息，有關晶華酒店誹聞案也已進入司法程序，周玉蔻使用媒體公器是否適當，屬於可受公評之事，蔣、柯一個人價值判斷提出主觀評論，不構成公然侮辱或誹謗罪，因此都不起訴。

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