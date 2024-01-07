失智婦「找兒子」寒夜借宿土地公廟　警帶返所助返家

▲葉姓婦人因失智症發作拖著行李流渞落街頭。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方昨晚接獲報案，一名自稱林姓婦人從嘉義北上欲探視坐牢的兒子，因找不到住宿地方而住在土地公廟，員警將她帶回警所，一查發現婦人住在桃園市、姓葉，疑似記憶錯亂才會深夜拉著行李流落街頭，經聯絡家人後帶回。

▲▼員警將他帶回警所，並查出身份請家屬帶回。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所警員賴煒忠及何宜澂昨晚22時許巡邏時，接獲民眾報案，有位老太太沿慈光街向附近居民哀求借宿一晚，被拒絕後失落地離開，因入夜溫度驟降至15度左右，擔心老太太發生意外所以報案請求警協助。

員警抵達現場沒有看到老太太，立即在附近找尋，後來在土地公廟發現老太太精神萎靡的坐在地上、冷得渾身發抖，經詢問老太太表示自己姓林(83歲)，兒子正在監獄中服刑，她由嘉義北上來探望，因為找不到住宿的地方，才會挨家挨戶地詢問想借宿一晚，被拒絕後來到土地公廟想暫避寒風，有熱心民眾借來土地公廟鑰匙，想說讓老太太在廟內暫住一晚，員警擔心老太太身體無法抵禦低溫，先將其送返所內休息，並提供溫熱飲食。

經員警詳細過濾查詢，發現老太太其實姓葉(85歲)，經與其家屬取得聯繫，確認老太太有失智傾向，她目前就住在桃園區，兒子也沒在監獄服刑，老人家記憶混淆導致攜帶行李想去探監，幸好熱心民眾及員警熱忱的幫忙協助，讓老太太在寒冷夜裡順利返家。