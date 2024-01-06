石川強震累計百人罹難！熊本地震後「傷亡最慘」　仍有211人失聯

▲ 日本石川縣1日發生規模7.6大地震 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本石川縣1日發生規模7.6強震，至6日上午已造成百人喪命，成為熊本地震以來傷亡最慘重的地震，還有211人下落不明。令人擔憂的是，能登半島北海岸地區已經發生逾百起山崩，影響主要幹道通行，救援和物資運輸都困難重重。

綜合NHK、《時事通信社》等日媒，石川縣等地消息指出，元旦強震截至6日上午已累計百人死亡，包括輪島市59人、珠洲市23人、穴水町8人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人及羽咋市1人。

根據日本氣象廳，這是2016年熊本地震以來，地震災害死亡人數首度達到百人。但估計有許多災民仍被壓在倒塌的房屋下，因此死亡人數恐怕進一步增加。

▲ 珠洲市上千戶民宅倒塌。（圖／CFP）

此外，災區6日至8日恐怕出現大雨、暴雪等天氣惡化情形，除了有山崩等災害風險以外，氣溫也將下降至接近0度，恐怕影響災民健康。石川縣內開設的避難所容納3萬1000人以上，且當地基礎設施修復不易，至今仍有6.6萬戶停水，輪島、珠洲兩地還有約2.4萬戶停電。

《讀賣新聞》也指出，截至5日的統計顯示，以能登半島北部沿岸為中心的沿線幹道已有100多處發生山崩，許多道路被沙土沖斷，使得人員移動及救援物資運輸更加困難。