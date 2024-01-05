泡溫泉幫男友壞壞！妹子「突合不起來」嚇歪了：有夠荒唐

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前泡溫泉時幫男友「壞壞」，沒想到準備換姿勢的當下，她猛然發現嘴巴合不起來，甚至傳來一陣痛感，幸好只是虛驚一場，最後兩人也忍不住狂笑，直呼「有夠荒唐。」

女網友在Dcard發文提到，最近天氣寒冷，男友提議去泡溫泉，過程中難免情慾流動，男友便起身要她「幫忙咬咬」，而她則相當配合，沒想到當她準備換姿勢時，瞬間發現下巴脫臼了，嚇得直呼「怎麼辦？我嘴巴合不起來了...好痛。」

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這突發情況讓男友也跟著慌張起來，後來兩人只能扶著原PO下巴，一邊輕輕按摩，一邊慢慢地將嘴巴合上。對此，男友表示，差點要裸身抱她去急診；而女網友則心有餘悸，直呼「我也嚇死了好嗎？而且嘴巴合不起來，一直流口水欸！」

最後，兩人都覺得太荒唐，當場笑個不停，原PO也不禁自嘲，「氣氛破壞大師是我吧！」

對此，網友們紛紛回應，「醫生：再說一次妳下巴怎麼脫臼的？」「瞬間就羨慕起來了」、「想到我軍中學弟，打哈欠就下巴脫臼，重點是去醫院回來隔天，打哈欠再度脫臼」、「笑死，哪時不脫臼偏偏選這時，這樣以後會有陰影嗎」。

另外，也有人提醒，「要小心是不是顳顎關節有問題！如果是關節錯位需要開刀喔」、「下巴脫臼要注意喔！剛開始頻率不高還沒什麼問題，如果後續不注意脫臼會變日常」。