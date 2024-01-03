蔡正元再PO論文稱高端佐劑有毒！羅一鈞痛斥「這疫苗學ABC」別誤信

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

前立委蔡正元持續在臉書發文質疑高端疫苗使用鋁鹽佐劑對人體有危害，遭疾管署副署長羅一鈞澄清後，他再引用海外疫苗專家傳來2015年論文，喊話羅一鈞請勿暴跳如雷。疾管署今（3）日再發布澄清，重申鋁鹽佐劑已經使用超過60年，是常用疫苗佐劑、安全無虞，羅一鈞說「這是疫苗學的ABC，所有醫學生都知道，請蔡先生不需要捨近求遠，可以請教國內醫師、藥師都會獲得一樣答案，不要誤信海外疫苗專家提供掠奪性期刊論文」。

羅一鈞今日重申，疫苗所含氫氧化鋁、磷酸鋁等無機鹽類通稱為鋁鹽，皆為世界衛生組織(WHO)及世界各國(例如美、日、歐盟、中國等)藥品監管單位核准使用、安全性無虞的疫苗佐劑，國際上使用已超過60年，是許多常用疫苗產生免疫功能所必需。

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鋁鹽中「鋁」非指重金屬，而是「鋁離子」，且在疫苗金僅為微量，不會在人體堆積及對人體造成傷害，主要用於協助誘發、延長或增強疫苗注射後的免疫反應，提升疫苗保護效益。

羅一鈞指出，世界衛生組織(WHO)已於2012年聲明證實鋁鹽佐劑安全性，並指出兩針對神經毒性之研究其結論有嚴重缺失。至於蔡先生臉書引用「海外疫苗專家」傳來之2015年論文，其實出自已被國內各大醫學院歸類為「加強實質審查期刊」(俗稱「掠奪性期刊」)之Frontiers Media旗下之神經學期刊Frontiers in Neurology。





▲蔡正元再質疑鋁鹽佐劑安全性。（圖／翻攝自蔡正元臉書）

此類「鋁鹽佐劑不安全，會產生神經毒性」之說法多年來均未獲醫學及公衛學界支持，例如：疫苗學權威期刊Vaccine於2018年的文獻回顧及評論、藥學知名期刊International Journal of Pharmaceutics 於2021年的最新評論，均已提出澄清。現今國內使用之疫苗多由國際知名大廠生產，其鋁鹽含量都非常低，且經過嚴格的安全性測試及各國監管單位核准，對人體不會有影響，已被臨床長期使用及監測。

國內常用疫苗，如B型肝炎、A型肝炎疫苗，白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌疫苗及不活化小兒麻痺五合一疫苗(DTaP-Hib-IPV)、十三價肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)、腸病毒疫苗、子宮頸癌(HPV)疫苗等，與國際上使用之新冠疫苗(科興、國藥、奧地利Valnera等)均有使用鋁鹽作為佐劑。

疾管署重申，非專業人士散布不符合實證科學的資訊，是非常不道德的，甚至有觸法之嫌，此類謠言在過去三年新冠疫情期間已在國際反疫苗人士散佈下三不五時流傳，國內也被MygoPen、事實查核中心多次澄清，因訊息嚴重錯誤，可能影響民眾對接種各類含鋁鹽佐劑之兒童、青少年及成人疫苗產生錯誤認知及降低接種意願，對個人健康及公共衛生均造成不良效應，再次呼籲蔡先生身為知名人士應善盡社會責任，主動刪除該則不正確訊息，勿遭有心人士誤導。