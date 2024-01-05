姊弟戀釀殺機！運將狂砍女友...12刀削掉她鼻子　判刑8年2月

▲林男狠砍女友12刀後，還在車上潑灑汽油，想燒死女方，途中因車禍讓案情曝光。（圖／ETtoday資料照）

記者吳佩蓁／台中報導

台中一對姊弟戀情侶去年4月發生感情生變，林姓計程車司機一氣之下，竟持西瓜刀、汽油到王姓女友家埋伏，一見到女方就朝她猛砍12刀，當場削斷王女鼻子，並將她拖上車，企圖載到山區燒死，因途中發生車禍，才讓惡行曝光。台中地方法院審理後，一審依殺人未遂罪，判林男8年2月徒刑；二審上訴遭駁回，維持一審原判決，全案還可上訴。

判決指出，去年4月林男與王女感情生變，因而對王女心生怨懟，計畫殺害女友，他在案發前2天，就先備妥西瓜刀、空氣槍、汽油及水果刀等，去年4月15日凌晨跑到王女家門口埋伏，見王女出門開車上班，林男用空氣槍將王女車窗打破，再持西瓜刀上前狂砍至少12刀，王女逃跑不及身受重傷，全身有多處撕裂傷，就連鼻子都被削掉。

▲警方獲報到場後，發現王女身中多刀，緊急將她送醫急救，救回一命。（圖／ETtoday資料照）



之後，林男還將王女拖上車，開往觀音山納骨塔附近逃竄，並在副駕駛座上潑灑汽油，想將王女活活燒死，但因有路人經過才作罷，又驅車前往豐原市區，途中，林男行經南陽路與永康路口，猛撞上前方正在等紅燈的小貨車，整輛轎車車頭全毀。

警方獲報到場，發現車內之王女受有多處刀傷，趕緊將她送往衛生福利部豐原醫院急救，幸經過手術後救回一命，林男則因胸骨骨折送醫治療，同時警方也在車上查扣林男犯案工具等。

一審法官認為，林男事先購買汽油並備妥空氣槍及西瓜刀，可見他事前已有謀劃，並非臨時受有刺激而突起殺意，且犯罪手段兇殘、漠視人命，依殺人未遂罪，判有期徒刑8年2月；不過林男認為判刑過重，提起上訴，二審台中高分院二審則認為，林男犯行明確，且一審量刑適當，駁回上訴，全案還可上訴。