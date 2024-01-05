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國中妹太愛這一味！香腸塞玩偶藏行李返台　觸防疫禁令罰10萬

▲▼新北1名國中女學生從對岸夾帶豬肉製品回台被查獲，因違反非洲豬瘟防疫規定被裁罰10萬元，父母出面處理。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名國中女學生從大陸夾帶豬肉製品回台被查獲，因違反非洲豬瘟防疫規定被裁罰10萬元，父母出面處理。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北市1名國中女學生去年（2023年）暑假跟父母到大陸探親，搭機返抵桃園機場，被防疫犬聞到行李飄出肉味，一查發現她夾帶逾1公斤的香腸、肉乾等物沒申報、違反非洲豬瘟防疫規定，幸因她未滿18歲，罰鍰減半為10萬元，但因家境不好付不起，被移送行政執行署新北分署強制執行，少女父母到案協商，獲准月付3000元分期繳清。

本件是新北分署首度執行未成年人從疫區夾帶肉品入境受罰案例，少女的母親是陸配，去年暑假全家到大陸母親娘家作客，8月7日搭機回台抵達桃園機場，經防疫犬嗅聞行李攔查，發現她夾帶豬肉香腸、牛肉乾、鴨肉與雞爪共1.1公斤多，被移送農業部動植物防疫檢疫署桃園分署裁罰。

▲▼新北1名國中女學生從對岸夾帶豬肉製品回台被查獲，因違反非洲豬瘟防疫規定被裁罰10萬元，父母出面處理。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲行政執行署新北分署提供小常識，說明未成年人若被移送強制執行，法定代理人須負連帶責任。（圖／行政執行署新北分署提供）

我國目前仍將中國大陸地區列為非洲豬瘟疫區，3年內初次被查獲從疫區違規攜帶豬肉製品入境且沒先申報，要罰鍰20萬元，第2次違規可直接裁罰100萬元，少女初次被查獲，因未滿18歲，依《行政罰法》規定得減輕處罰，因此被減半裁罰10萬元。

少女與家長逾期沒繳罰鍰，被移送新北分署強制執行，少女父母接獲通知，日前到新北分署協商分期付款。少女母親說大陸親友送女兒很多愛吃的香腸，不料女兒瞞著他們留下一些塞進玩偶偷藏在行李裡，想帶回台灣慢慢吃，結果闖下大禍，罰鍰對家庭經濟造成不小的負擔。

▲▼新北1名國中女學生從對岸夾帶豬肉製品回台被查獲，因違反非洲豬瘟防疫規定被裁罰10萬元，父母出面處理。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲行政執行署新北分署提供小常識，說明未成年人若被移送強制執行，法定代理人須負連帶責任。（圖／行政執行署新北分署提供）

少女母親說身為家長，有義務替女兒處理，只是她擔任清潔工、老公已退休，每月僅能繳納3000元，新北分署同意少女母親所提條件，但要求少女母親立擔保書作保。

新北分署並呼籲民眾注意非洲豬瘟疫情尚未絕跡，稍有不慎即可能出現破口，殃及國內經濟及全民健康，尤其年關將近，國人出入境頻仍，自海外回台應注意所攜帶食物是否屬應申報檢疫的產品，以免受罰被移送強制執行。

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