驚見「王蟲死掉了」！狂吸1.7萬人朝聖　內行揭真相：做成竹頭筊

▲一名網友表示自己在路邊發現「死掉的王蟲」，引起熱議。（圖／Facebook／路上觀察學院）

圖文／CTWANT

日本動畫大師宮崎駿推出過多部經典作品，例如《神隱少女》、《天空之城》等，其中，在1984年推出的《風之谷》，電影中的「王蟲」令許多觀眾印象深刻。而近日就有網友在網路上發文分享，在路邊看見像是「死掉的王蟲」的物體，貼文一出立刻引起許多網友熱議，隨後還有人揭露其真實身分。

宮崎駿推出的電影《風之谷》中，有一種名為「王蟲」的爬蟲生物，牠擁有龐大身軀和14顆眼睛，外觀非常讓人印象深刻。而一名網友日前就在Facebook社團「路上觀察學院」中貼出一張照片，表示自己在路邊發現「死掉的王蟲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出吸引了1.7萬名網友按讚，大家也紛紛在留言區表示「你人在腐海為什麼不打卡？」、「小心啊，附近應該有紅眼睛的成蟲」、「你完蛋蛋了，那個是幼蟲，他爸媽生氣要來找你了」、「眼睛是堅硬的外殼可以拿來製作飛機駕駛艙外罩，看來娜烏西卡剛來過」、「你還不快跑！整群的5分鐘後到」。

而隨後就有內行的網友跳出來解釋，指出這個看起來像「王蟲」的物體，其實是竹子的地下莖部分，也就是俗稱的「竹頭」，早期台灣通常會將這個部位製作成「竹頭筊」。

延伸閱讀

▸ 老公芳香劑這樣放！網紅無奈放棄溝通 網急曝：不要被他騙

▸ 幫嬰兒洗頭、洗澡、換衣服通通用腳完成！ 女子背後辛酸故事曝光

▸ 割頸案乾妹疑串證…知情人士曝她「恐進感化院」 警揭下一步行動