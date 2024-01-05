東京豐洲「第一鮪」破億日圓！盼美食洗脫開春悲傷　銀座才吃得到

▲豐洲市場5日舉行今年以來的首場競標會，黑鮪魚價格睽違4年飆破1億日圓。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京豐洲市場今（5）日上午舉行新年以來第一場競標會，其中來自青森縣大間町的一條黑鮪魚以1億1424萬日圓的最高價格成交，不僅數字是前年的3倍之高、更是睽違4年來再度有黑鮪魚成交價格超過1億日圓。

根據日媒《讀賣新聞》、《富士新聞網》，日本東京都江東區豐洲市場5日迎來新年首個營業日，為此舉行「第一場競標會」，是每年新年的慣例，過往為了祈求新的一年能夠生意興隆，因此魚類與貝類的交易價格會比平常還高，而黑鮪魚的價格往往最先受到關注。

今年標得最高價格的黑鮪魚，產自青森縣大間町，其重達238公斤，以1億1424萬日圓（約新台幣2432萬元）得標，相當於每公斤價格48萬日圓。

競標會開始前，在現場業者們為能登半島強震罹難者默禱後，鐘聲便打響競標會，從日本全國各地港口運來的生鮮、冷凍黑鮪魚展開競標。

最後，由中間批發商山幸（やまゆき）得標，山幸連續4年以來皆成功奪得最高價格的鮪魚，其61歲的社長山口幸隆表示，「連續3天沉浸在悲傷黑暗的新聞當中，如今終於創造出氣氛較為開朗的話題。」

委託山幸購買的ONODERA GROUP集團，將預計在東京都內7間壽司店「銀座ONODERA」供應該條黑鮪魚。

至於釣到該條巨大黑鮪魚的漁夫則興奮表示，「我到現在還是覺得這肯定不是真的！我希望大家都能夠品嚐到美味的黑鮪魚。」

報導指出，2021、2022年受到新冠疫情導致餐廳停業、消費低迷的影響，最高價黑鮪魚的價格比起往年大幅下跌，相差至少1000至3000萬元，而今年最高價黑鮪魚不僅是前年的3倍、更是創下1999年以來的第四高，為2020年以後4年來第一條黑鮪魚價格首次超過1億日圓。

日本第一生命經濟研究所經濟學家熊野英生認為，此次黑鮪魚競標價格睽違4年超過1億日圓，代表著日本經濟自新冠疫情後復甦的徵兆，雖然還未達到新冠疫情以前的水準，卻堪稱是經濟重啟的前兆，且訪日外國觀光客的增加也為餐飲業者、住宿業者的經營帶來信心。