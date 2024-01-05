培力實踐「食公益」正能量！助弱勢族群找到自信夢想茁壯

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迎接新的一年要選伴手禮，選好吃、選澎湃，還可以傳遞關懷，啟動一連串正向循環！台灣有許多弱勢族群以及需要幫助的人們，都很希望困境的時候有人能夠拉他們一把，位於高雄的唐氏症歡喜協會及善慧恩社會慈善基金會，就是不斷默默耕耘給予他們幫助的兩大單位，即新聞《編做編玩》小編蛇令特別來到高雄直擊如何幫助他們與社會接軌。

高雄市唐氏症歡喜協會的五塊厝工作坊，是協助心智障礙者學習烘焙技能、增進自立及就業能力的場所，主任湯明洲表示：「目前有20位身心障礙學員，正在進行蛋捲、雪Q餅等產品製作。」小編現場體驗雪Q餅塑形過程，覺得像在捏泥巴，學員笑說「可以想像成前男友發洩」，在輕鬆愉快的氛圍中學習烘焙，學員也培養出開朗樂觀的性格，一位從心路基金會轉介的學員分享，在這裡工作4年交到許多朋友，擴展不同眼界收穫很多。

唐氏症歡喜協會以多元支持模式幫助心智障礙夥伴學習，讓他們透過團隊合作增強技能及與客人互動的能力，2023年6~7月時有機會與頂新和德文教基金會合作公益專案，基金會提供平台讓更多公益資訊露出，學習成果不僅是美味點心，更是自信與希望！

啡嚐不可青年咖啡是由善慧恩社會慈善基金會創立，幫助高屏地區的逆境青少年、高風險家庭，為失學的青少年提供一個新的出路，善慧恩社會慈善基金會林鴻智主任說「透過培育咖啡烘焙技能，讓孩子學習服務客人，提升自我價值與能力。店內設有吧台區、中餐烘焙教室等，學員可學習拉花、餅乾製作、證照課程等。」在有規模的店面和專業設備環境中，孩子們的學習更有系統、也更有成就感。

小編蛇令與頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡也一起來體驗做餅乾，從麵糰開始製作、桿平成0.5~0.7公分餅皮、壓模定型即可完成，看似簡單的步驟，其實需要細心與耐心才能做出外觀美、口味佳的餅乾，透過親手實務操作訓練，不只是技藝的養成，也培養出耐性與毅力等優秀的人生素養，原本在逆境中的學員們因此找到自信，更有動力去學習面對人生。

公益扶助的真諦不只是捐助，拉人一把更是重要，高雄市的唐氏症歡喜協會及善慧恩社會慈善基金會都是頂新和德文教基金會捐助的單位之一，頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說：「食公益成立9年以來累積捐助58家公益團體，不只捐款，也透過培力咖啡烘焙或其他職業訓練，讓他們學會技能重返社會，並串接愛的Good力公益平台，讓學員的產品可以放在平台上販售」，經過一整天的體驗，小編蛇令說「感受到滿滿的感動，也了解到幫助不只是物質上面的協助，更重要的是受助者也擁有自立的能力，讓他們透過努力在社會上佔有一席之地」，協助的基金會扮演重要的推手，讓原本遙不可及的夢想，有了發芽茁壯的機會。



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