外媒稱五月天遭陸施壓　陸委會查證中：相信五月天必不致附和中共

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

外媒《路透社》28日報導，知名樂團「五月天」遭到中國大陸官方施壓，要求在大選之前發表親中言論。對此，陸委會下午表示，相關情事他們正查證中，「相信五月天必不致附和中共而有負台灣青年的喜愛和信任。」

陸委會指出，「有關媒體報導相關情事本會正查證中，倘確有其事，中共介選目的昭然若揭，其蠻橫壓迫行徑，只會引起臺灣社會的反感，加深年輕人對中共政權的負面印象。」

▼五月天上海開唱，門票熱銷。（圖／CFP）



陸委會提到，中共當局強迫國際文化、演藝、體育界人士，要求必須在政治立場表態，附和中共主張，才能換取在大陸演出或參賽的機會，已經行之有年，惡名昭彰，「這些行徑，是讓全世界始終看不起中共的根本原因所在。」

陸委會強調，五月天是台灣培育的知名樂團，相信該樂團必不致附和中共而有負台灣青年的喜愛和信任。

《路透社》引述知情人士及一份國安備忘錄指出，陸方向五月天施壓，要求在大選前發表親中言論。報導還提到，陸方威脅五月天要調查假唱事件，稱「不合作就要付出代價」，但五月天沒有答應。

國台辦發言人陳斌華也回應了此事，他強調，路透社的報導是徹頭徹尾的假消息，所謂大陸有關部門向「五月天」樂團「施壓」，完全是子虛鳥有。

陳斌華說，路透社的報導引述台灣有關機構的文件，說明民進黨在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄，「希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。」