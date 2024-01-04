12生肖流年運勢曝　命理師：屬馬「生扶年」當心一場空

▲知名命理師分析2024年12生肖流年命宮。（示意圖／鏡周刊）

圖文／鏡周刊

2024年正值後疫情、高通膨、低收入時代，有不少民眾想要兼差、兼職，透過斜槓，幫自己增加收入。對此，「知臨仙境」執行長、易經命理師高煜霖，特別分析2024年的流年命宮供民眾參考，並建議12生肖要注意自身運勢，才能在新的一年無往不利。

高煜霖提醒，若2024甲辰年，12生肖如果有不好的磁場，建議「安太歲」或「點燈」，降低負能量影響。他分析2024年12生肖運勢如下：

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鼠：低調行事

2024年運勢是「三合年」，還不錯，有機會可以展現實力，並能獲得該有的收益，只是，要注意旁人「吃味」的眼光，小心被攻擊、針對。

牛：流言蜚語

2024運勢是「破太歲」，要注意斜槓後，有賺錢機會，建議要讓利，避免競爭的背後中傷，或無中生有而破財。

虎：突發狀況

2024年運勢有「相剋」之虞，因工作關係，可能會四處奔波，要注意意外安全，及意想不到之處會花錢。

兔：身體健康

2024運勢是「害太歲」，在忙工作之餘，有小病要快處理，避免大病煩惱，要不然，賺的錢很多會拿去養醫生。

龍：有頭無尾

2024運勢是「刑太歲」，要注意做事，不喜歡旁人干涉，或是容易有懷才不遇之感，而產生惰性。

蛇：運氣不佳

2024運勢是「生扶年」，但要注意恍神影響安全，或是朋友借錢，讓自己心情不好，或是，想法易曲高和寡，無法落實，產生落寞感。

馬：反覆不定

2024運勢是「生扶年」，要注意做事路線、方式，或是策略，容易變來變去，也有可能目標市場，游離不定，小心，屆時一場空。

羊：倉促緊急

2024運勢是「破太歲」，要注意突如其來，天候意外問題，及促不及防的事件要應變，小心，情緒失控，喪失商機。

猴：文字規範

2024運勢是「三合年」，要注意合約、條文、承諾，或是配合條件的約定，小心，吃悶虧而造成財物損失。

雞：消耗浪費

2024運勢是「六合年」，要注意不著邊際的想像，不切實際的規劃，要照SOP走，否則，事情易辦不成，而形成損失或浪費。

狗：失魂落魄

2024運勢是「沖太歲」，注意低調行事，少輸為贏，更要提醒自己，勿三心二意，避免求好心切，而壞了大局。

豬：丟三落四

2024運勢有「相剋」之虞，注意大而化之的性格，形成旁人對你的約束、制肘，不調整的話，易有口舌是非。

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