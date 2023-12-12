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大陸 大陸焦點 特派現場

陸再傳「千億規模房企」爆雷　總負債破7千億

▲▼寶龍地產。（圖／翻攝自公司官網）

▲福建福州寶龍廣場。（圖／翻攝自公司官網）

文／中央社

往昔規模破千億的中國房企寶龍地產公告，因無法支付逾1500萬美元的利息，宣布境外美元票據違約，累計至今年上半年，寶龍地產總負債達人民幣（下同）1636億元（約新台幣7170億元）。

綜合中國各家媒體報導，寶龍地產公告，預計2025年4月到期的1591萬625美元（約新台幣5億元）票據利息應今年10月30日給付，寬限期30天，截至11月29日還是難償付，構成實質違約。

另據寶龍地產公布的財報，今年上半年，寶龍地產總收入約122億9900萬元，比去年同期降約27.2%，截至今年上半年，總負債達1636億元。

違約又債台高築導致業績疲弱。2022年度，寶龍地產收入約313億7800萬元，較2021年同期約莫降21.4%，今年上半年淨利潤約9400萬元，比去年同期驟降86.5%。

寶龍股價9日收盤報港幣0.64元（約新台幣2.58元），比2021年高點已重挫超過90%，公司總市值僅剩港幣26億元。

據房市調查機構克而瑞統計，2021年寶龍地產的合約銷售額達1012億元，晉身千億級房地產開發企業，排名百強房企第43。

中國媒體每日經濟新聞報導，同策研究院研究總監宋紅衛6日分析，寶龍地產的回籠資金受限是造成債務違約的主因，而民企的實際融資環境未及時得到改善也是原因之一。

值得關注的是，儘管北京當局從11月至今屢頒激勵房市政策，如「三個不低於」、「50家房企白名單」、銀行與房企密集座談、金融支援民營房企和6大行等金融機構加緊貸款民企，但寶龍地產仍不支而爆雷。

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