陸房市蕭條！成都建案降價被檢舉　深圳中古屋砍價也難賣

▲深圳市寶安區一處住宅區。（資料圖／CFP）

文／中央社

中國房地產市場疲弱，賣家降價求售找資金難，買家消費信心也待恢復。成都一建案降價達40%被檢舉「惡意降價擾亂市場」，有關單位處理中；深圳中古屋降價也難賣，買家觀望多。

據澎湃新聞報導，成都東部新區一建案被檢舉惡意降價擾亂市場，原先價格為每平方公尺人民幣1.5萬元至1.7萬元（約每坪新台幣21.8萬元至24.7萬元），現以每平方公尺9000元均價求售，降幅達40%。

成都東部新區管委會對於檢舉內容表示，這一建案由於價格波動過大，涉嫌擾亂房地產市場正常秩序，目前暫無法辦理網簽備案。據北京產權交易所資訊，該建案第一波推出物件單價約落在每平方公尺1.1萬元至1.7萬元間。

中國房地產報27日報導指出，據業內人士表示，這一建案所在區域新建案多，相較於新建案，中古屋落價約在每平方公尺8500元至1萬元間，性價比高，加上中古屋庫存物件多，新增客戶量下降，買家較偏好購買中古屋。

報導提到，推估該建案降價求售，可能是上市房地產開發商為求資金快速回籠所作出的決策，也或許是為了調節市場銷售策略的措施；不過降價幅度過大時，可能引發市場質疑，對於建案銷售反而產生負面影響。

深圳相繼推出房市新政後，房市熱度復甦尚待觀察。證券時報27日報導指出，深圳23日起執行2個房市新政，一為下調第2間住房貸款頭期款比率；二為可享優惠政策的房屋條件放寬了，相關措施振奮房仲業者。

房仲業者指出，相較於2至3年前的高峰，深圳許多區域中古屋房價皆為下降，有些老舊學區價格甚至腰斬，據統計，深圳中古屋成交案逾7成是低於參考價售出。

房仲業者提到，目前深圳為買方市場，房源量持續增加，反映出屋主對於未來預期下降，由於買家多為觀望，成交較為困難，屋主必須接受降價求售，價格夠低的情況下，買家才願意入手。