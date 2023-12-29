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大陸 大陸焦點 特派現場

2550萬搶東莞新房「如今掛1200萬沒人要」　屋主：頭髮愁白

▲▼ 東莞業主降價售房。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲東莞一處房地產項目。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地房地產業持續低迷，有民眾稱2020年斥資600萬元（人民幣，下同，約新台幣2550萬元），用最高價搶到一套新房，本以為能賺一筆，結果現在掛280萬（約新台幣1200萬元）都沒人要，「斷供已成必選項。怎麼辦，頭髮白了」，引發關注。

據《每經房產》報導，有網友近日在社交平台分享，2020年11月在東莞松山湖買了一套96平方公尺的房子，當時花了572.6萬元，含稅費600萬元出頭，「本以為能在這套放上面實現翻一翻，沒想砸手上，現在掛280（萬）都沒人要。」

該網友後來求助稱，即使出售成功，扣除首付176萬元，還欠銀行約120萬元，但家中已無餘糧，尚一套自住物業，求助後續如何合規處理，保留自住物業。

報導指出，經查發現，該項目位於松山湖北部，分為一期和二期，目前一期在售二手房房源為234套，二期在售房源約50套，在售房源較多，業主售房壓力較大。

中介平台錄得該項目近90天內僅有3套房源成交，不過帶看量相對火熱，30天內有超過250次帶看。

對於上述案例，東莞一位資深地產從業人士表示，屬於個例，從地理位置上看，該項目本來就在松山湖邊上，屬於受市場影響較大的典型樓盤；過去的市場變動中，每次松山湖降價都出過案例。

有中介人員表示，有雙證房源，歷史成交價為620萬元，現在價格約360萬元，但銀行評估價可以達到475萬元，兩成首付可貸380萬元。也就是說，買完房子還可以賺20萬元首付。

此外，還有房源目前在售價格為300萬元，但銀行評估價為380萬元，兩成首付可貸300萬元，意味著首付0元就可買到這套房子。不過多名業內人士表示，這種評貸方式或存較高風險。

如今東莞全域取消限購已滿一週年，但市場表現難言樂觀和達到預期。

據合富研究院統計，新房方面11月成交年、月增長率均跌約4成，需求淡季疊加市場悲觀預期，成交跌至年內第三低；二手房11月成交按月增近2成，按年微減4%，得益於二手房的拋售潮以及更大的議價空間，成交規模反超新房，走勢穩定。

▼ 涉事屋主自述內容。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲▼ 東莞業主降價售房。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

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