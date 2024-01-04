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殉職勇消游尚樺今告別式！國旗覆靈柩哀悼英魂　將頒贈追晉令

▲▼新竹勇消游尚樺告別式。（圖／記者陳凱力攝）

▲勇消游尚樺今舉行告別式。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺12月28日出勤前往一處火場救援，在成功救出4人後卻不幸倒臥2樓梯間殉職。今(4日)舉行告別式，送別勇消游尚樺最後一程，預計公祭儀式將於上午9時30分舉行，將授予褒揚令、楷模獎章、消防榮譽章及追晉令。

勇消游尚樺年僅29歲，救災經驗相當豐富，2022年才調任新竹擔任新工分隊長，當天搶入火場救災順利救出4名移工，不料自己卻不幸罹難殉職。檢方事後會同法醫相驗，發現游尚樺遺體無明顯外傷，但肺部、呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，初步研判是吸入濃煙窒息死亡。游尚樺的父親、弟弟接獲消息後，心碎趕抵醫院處理後事，父親更一度趴在遺體上大哭，頻喊「你起來啊！」

今(4日)將舉行告別式送別勇消，內政部長林右昌、消防署長蕭煥章以及新竹縣長楊文科等均將到場致意，對英魂表達深切哀悼。消防局表示，將會覆蓋消防旗、國旗於游尚樺靈柩，表達深沉悲痛，同時也顯示對他英勇精神的最高榮譽。此外，將授予總統褒揚令、內政部消防專業獎章、消防署消防榮譽章，以及追晉為大隊長，同時也會將英勇事蹟紀錄於忠烈祠中，紀錄他對國家無私的奉獻。

▲▼新竹勇消游尚樺告別式。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹勇消游尚樺告別式。（圖／記者陳凱力攝）

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