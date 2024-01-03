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汐止造勢「上班時間封路」在地人狂罵被刪　賴品妤道歉：不好意思

▲▼民進黨籍立委賴品妤。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨籍立委賴品妤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委賴品妤3日為準備晚間的造勢活動，在上班時間的早上7、8點開始封路準備，造成汐止新台五路大塞車。許多民眾上班遲到卻不知道原因，只能跑到臉書社團抱怨，然而文章竟被檢舉到刪除，讓他們更加憤慨。對此，賴品妤也致歉，「造成鄉親困擾，我非常不好意思」，「汐止的交通問題一直是我這4年以來最關注並積極解決的問題」。

有網友在PTT以「汐止一早交通大打結，全因某人封路」為題發文表示，汐止路廊狹小、上下班時間容易塞車，然而賴品妤3日為舉辦造勢封掉一條道路，導致上班時間交通大打結，連Google地圖都顯示成「紅色」塞車路段。

由於封路時間為早上7、8點，正處民眾通勤的上下班時段，許多人不明原因，紛紛到臉書社團「汐止集團」發文求問，也有人直言就是造勢活動導致。然而，這些文章卻都被檢舉到刪文，還有網友反諷發文說「汐止今天好天氣，沒有塞車，更沒有造勢活動」、「今天禁止討論塞車」，但文章仍被刪除。

▲▼汐止造勢「上班時間封路」在地人狂罵被刪文　賴品妤道歉了（圖／翻攝PTT）

▲許多在地人上班時受到封路影響，發文抱怨卻被檢舉到刪文。（圖／翻攝PTT，下同）

事後，網友直接到賴品妤臉書留言，「基隆捷運要核定了嗎」、「早上這樣封等於是斷自己的票」、「擾民，早上要換電動車電池，竟然給我封路，經過新台沒給你倒讚就不錯了」、「謝謝賴委員，讓汐止塞的更嚴重」、「上班日封路，我都十多年沒遲到了，結果今年被你一搞就上班遲到」、「有病是不是？上下班時間封路？可以準備落選了」。

對此，賴品妤也立刻留言致歉，「很不好意思打擾了，為了盡可能不讓選舉活動影響到大家，所以黨部此次特別提前10天在汐止舉辦選前之夜，並依據區公所、分局規定申請路權，且於事前在忠孝東路前後各點設置改道指示牌，並請義交協助引導」。

賴品妤表示，因活動封路需求又剛好下雨，才造成鄉親困擾，「我非常不好意思；一早馬上請團隊到現場了解，並協調汐止分局協助交通引導」，「汐止的交通問題一直是我這4年以來最關注並積極解決的問題，未來我們一定會更加注意」，「很不好意思造成困擾，會更加謹慎注意」。

▲▼汐止造勢「上班時間封路」在地人狂罵被刪文　賴品妤道歉了（圖／翻攝PTT）

▲▼汐止造勢「上班時間封路」在地人狂罵被刪文　賴品妤道歉了（圖／翻攝PTT）

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