日航乘客「驚恐跳下滑梯」畫面曝光　幸運逃生憶：撞擊後機翼起火

▲日本航空乘客非常有秩序地從前門彈出的逃生滑梯滑下來。（圖／翻攝自X／@ricole0704）



記者張方瑀／綜合報導

日航空中巴士A350客機2日從北海道新千歲機場起飛，準備降落東京羽田機場時，與海上保安廳巡邏機發生擦撞，造成巡邏機上5死1重傷。幸運的是，日航客機上379人全員成功逃生，僅14人受傷。幸運逃生的乘客在社群網站公開逃生畫面，回憶指出飛機猛烈的撞擊之後，兩側機翼燃起火焰，「這是我有生以來第一次感覺到生命危險。」

日本網友Ricole在社群網站X發文表示，她當時正搭乘A350客機，「這是我有生以來第一次感覺到生命危險，我坐在A350的座位45H上，猛烈的撞擊之後，兩側機翼燃起火焰，只有前門打開，當時飛機滿是煙霧，我只拿了手機就逃出來。」

從Ricole貼出的畫面可以看到，乘客非常有秩序地從前門彈出的逃生滑梯滑下來，「平安到達航廈大樓後，自己乘坐的飛機被燒得通紅的畫面深深地印在我的眼前，回想起來感到更害怕了。」

Ricole後續在貼文中表示，她3日必須開始辦理駕照、提款卡等補發手續，所以無法接受任何採訪，「如果能把避難訓練當成明天會遇到的事情，如果能把它視作認真努力的契機就好了。」