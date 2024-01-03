命危海保機長身分曝！僅39歲機長資歷近5年　飛行時數3641小時

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場起火燃燒，恐成史上首架報廢的A350。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日晚間發生嚴重飛安事故，日本航空JAL516航班在降落時於跑道與海上保安廳所屬固定翼飛機MA722相撞，造成海保機5死1命危、日航機14傷的意外。而如今海保機機長的身分也曝光，他的總飛行時數為3641小時，擔任機長的時間則為4年11個月。

根據《產經新聞》報導，駕駛海上保安廳定翼機MA722的機長是39歲宮本元氣，他的總飛行時間為3641小時1分鐘，機長資歷4年11個月，作為機長的飛行時間則為1149小時33分鐘。

▲日航JAL516在羽田機場與海保機相撞起火燃燒。（圖／路透）



發生事故的海保機在2009年3月首次啟用，總飛行時間為7911小時17分鐘。國土交通省指出，日航客機與海保機相撞後，在跑道滑行1公里才成功停止。事故當時，C跑道由2名塔台管制員控管，而跑道負責管制員是有32年資歷的老鳥，滑行道負責管制員也有17年資歷，而塔台整體則有14至15人執勤。

另一方面，與日航客機相撞的相同型號海上保安廳飛機2023年10月就曾經因為油壓系統問題，緊急降落於羽田機場。對此，海上保安廳發言人指出，目前無法確定是否是同一架飛機，但能確定這2次事故都是相同型號的定翼機。