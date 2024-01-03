父母留老透天給身障兒...惡鄰竟騙印鑑變賣　害他流落街頭乞討

▲惡鄰居偷賣弱勢男子房子還侵吞錢，遭檢方起訴。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名有中度身心障礙的楊姓男子，父母離世後留了一間小港的老舊透天厝讓他遮風擋雨，不料鄰居王姓男子（63歲）心懷不軌，見楊男可欺，於是佯稱要照顧他生活起居，取得信賴後騙到印鑑證明和房產資料，轉身就把房子以288萬賣給不知情的買家，最後還把楊男趕出家門，害他流落家頭乞討維生，警方獲報後介入調查，王男雖辯稱是楊男委任處理房產，但檢方根據相關事證，依詐欺罪將王男起訴。

檢方指出，楊姓男子領有中度身心障礙證明，雖然生活自理沒問題，但辨識能力不足，與人說話無法正常應答，經常顛三倒四，他原本住在小港一間父母留下的老舊透天厝內，沒想到住在隔壁巷的王姓男子看楊男好欺負，在2021年3月間先佯稱要照顧他的生活，取得楊男信任後，竟帶著楊男去戶政事務所辦理印鑑證明，並取得授權書和印章後，把楊男的房子以288萬元賣給不知情的洪姓買家。

洪男買下房子後，楊男被趕出老家，惡劣的是，王男竟然私吞了賣房的錢，楊男變成無家可歸的遊民，只能靠乞討過活，附近地方人士見他可憐，向警方檢舉，警方介入調查後，才得知楊男淪為遊民竟是王男害的，警詢後依法將王男送辦。

檢方偵查時，王男否認騙走楊男房產，辯稱楊男平常都很正常，他賣房子有和楊男商量。他是得到楊男的授權才會幫賣房子，也沒有侵占賣房所得。

檢察官傳喚買房的洪男作證後，發現買賣房屋的過程中都是王男主導一切，而醫院鑑定報告也證實楊男無法與人正常對答，說詞反覆，檢方因此不採信王男說詞，並根據相關事證偵結後依詐欺罪起訴。