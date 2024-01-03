媽我換LINE了！「兒子」來電兩度討38萬　北投婦第二次沒上當

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區83歲老婦阿娥（化名）日前急赴山腳郵局欲匯38萬給兒買新手機，行員察覺有異報警，大屯派出所員警到場向其勸說是詐騙，阿娥仍半信半疑，員警邱志峰當場撥打電話給正牌兒，直接揭開真相，阿娥才恍然大悟，雖保住該筆積蓄，但仍對於先匯出的38萬感到懊悔不已。

▲北市北投區83歲老婦阿娥（化名）遭冒牌兒詐38萬，所幸警介入才保住另筆38萬積蓄。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局指出，大屯派出所日前接獲山腳郵局張姓女專員通知，現場有名老婦前幾日才匯38萬給兒子買手機，豈料又再度要求匯38萬到指定帳戶給兒子，但「帳號錯誤匯款失敗」認疑遭詐騙，大屯派出所立即派遣警員邱志峰前往查處，關心匯款原因。

阿娥見警解釋，接到賣手機兒子電話說，換LINE帳號又缺欠購入手機費用而貸款，急需用錢，才不疑有他先匯38萬，兒子又再度要求匯38萬，才會跑來郵局。

▼北投分局大屯派出所警員邱志峰接獲郵局通報後趕赴現場，當場揭穿騙局，阻止老婦匯款。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警員邱志峰聽完後向阿娥勸導，這很像詐騙集團常用的「猜猜我是誰」手法，但阿娥仍半信半疑，且堅定確信電話那頭聲音與許久未見面兒子聲音非常相似，經邱員當場撥打阿娥兒子的手機號碼查證，電話中兒子稱未另外建立新的LINE帳號，也未要母親匯款，阿娥此時才恍然大悟，雖保住這筆積蓄，但仍對於已匯出的款項懊悔不已。

對此，北投分局呼籲大家，詐騙集團使用通訊軟體或電話假冒親友詐騙，民眾如接獲不明電話號碼，或自稱久未連絡的朋友時，「要重新加賴時」就要提高戒心、勿告知個資，一定要透過其他管道向本人查證，以保障自身財產安全，如有任何詐騙相關的疑問，可撥打165或110專線查證。