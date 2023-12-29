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屏東跨年晚會K歌High整夜　交通疏導措施一次看

▲屏東警分局規劃好跨年晚會交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局規劃好跨年晚會交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東最大跨年晚會於今年12月31日19時，在屏東縣立體育館前草地隆重登場。邀請音樂鬼才黃明志、金曲新人洪佩瑜、歌后朱海君、家家、人氣團體原子少年FEniX、TRASH、康士坦的變化球等，預料湧入大批歌迷，轄區的屏東警分局已規劃好相關交通疏導措施，籲請民眾配合。

▲屏東警分局規劃好跨年晚會交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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1、 活動當日因架設大型螢幕與市集活動需要，仁愛路段自公園路口至勝利東路口將設置徒步區，全面管制車輛進入。
2、 仁愛路地下停車場因配合封路，改由長春街進出。該路段將加強取締違規停車，以確保車流順暢。
3、 周邊汽車停車場以幸福公園停車場、仁愛路地下停車場(長春街進出)、中華路路外停車場、衛生局地下停車場為主，請汽車駕駛人善加利用。
4、這次活動設有市集區，提供優質商品及服務，請民眾勿購買非本活動設置之攤販商品，避免商品瑕疵，自損權益。

分局長蔡培元提醒，跨年活動期間，屏東縣立體育館、田徑場及屏東公園易成為交通熱點，周邊道路如仁愛路、勝利路、公園路與中華路等，常有車流人潮匯集，懇請駕駛人在路口處多耐心禮讓行人，行人亦要遵行行人穿越道，切勿任意橫越馬路。時值歲末年終，警察同仁仍全心投入治安與交通工作，希望大家多予鼓勵支持。

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