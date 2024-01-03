以色列撤軍數千人非結束　今年戰爭將持續一整年

▲以軍撤退可被視為戰略性轉移，為接下來的衝突做準備。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以色列本周將展開加薩數千人部隊的撤隊行動，為第三階段的衝突作準備。一名高階官員透露，他預期對哈瑪斯的戰爭將會持續今年一整年。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯於2023年10月7日突襲以色列，引發以色列展開報復戰爭。如今以色列即將步入戰爭第三階段，以色列國防軍（IDF）宣布，將展開本次開戰以來最大的一次撤退行動。

美國一名高級官員1日表示，這標誌著以色列對哈瑪斯的戰爭進入低強度、精準打擊的新階段。

IDF在聲明中指出，由預備役軍人組成的第551旅及第14旅，將在本周回家與家人團聚；負責訓練小組指揮官的第828旅、訓練陸軍軍官的第261旅、訓練裝甲兵的460旅，則會撤退繼續預定訓練。

聲明表示本次側退行動將會「大幅減輕經濟負擔」，並讓部隊重新提振士氣，為來年的任務做好準備，只要衝突持續，就會需要這些部隊。

IDF軍方首席發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，預備役軍人撤回國內是為了確保2024年持續任務的準備和計畫，「我們今年整年將需要執行更多任務和戰事。」此話預示著戰爭短期內難以結束，延長戰爭可能是需要的。

以色列部隊當前目標已轉移至加薩走廊中部及南部地區，不過北部地區衝突仍然持續，根據聯合國統計，北部估計52％至65％的設施已受到損壞，約4.6萬戶住宅單位被完全摧毀。