以色列宣布「撤軍數千人」助經濟！　戰爭第3階段鎖定哈瑪斯

▲ 準備進入加薩的以軍部隊。（圖／路透）

文／中央社

以色列軍方今天表示將開始從加薩走廊撤離數千士兵，至少是暫時撤軍，以助提振經濟。有官員說以哈戰爭正邁入第3階段；分析家認為是轉向更具針對性做法來鎖定哈瑪斯。

綜合「紐約時報」和路透社報導，以色列軍方在聲明中說，本週將讓至少2個旅的後備役軍人返家，3個旅的後備役將回歸「預定」訓練。各旅規模不同，最多大約4000人。以色列軍方沒有透露在加薩走廊（Gaza Strip）部署多少軍人，因此目前不清楚多少人會留下。

這是以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）開戰以來公開宣布的最大規模撤軍行動。軍方表示：「此舉料將大幅減輕經濟負擔，讓他們能夠為接下來一年即將展開的活動積聚力量。」

因事涉敏感而不具名的官員告訴告訴路透社，推翻哈瑪斯這個伊斯蘭主義集團仍是以軍在這個巴勒斯坦飛地進攻的目標，而在撤離的5個旅中，有些旅的軍人將為可能爆發與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的第2戰線做好準備。

以色列自發動戰爭以報復哈瑪斯去年10月7日跨境突襲以來，官方曾表示戰爭將分3個主要階段。首先是猛烈砲擊，為地面部隊清除障礙開路並鼓勵平民撤離；第2階段是從10月27日展開入侵行動。

不具名官員表示，儘管哈瑪斯槍手持續從隱蔽的地道和掩體伏擊，以色列戰車和部隊現已占領加薩走廊大部分地區，主控局勢，以軍正邁入第3階段，「至少將維持6個月，並且會對哈瑪斯採取強烈的掃蕩任務」。

戰事規模的轉變似乎是在回應以色列最大盟邦美國的施壓，美方要求以色列檢視戰術並採取更多措施保護非戰鬥人員。

▲ 以色列發動開戰以來最大規模撤軍。（圖／路透）

以色列最初徵召30萬名後備役軍人，約占整體勞動力的10%至15%，以因應這場看起來將是歷來最久的戰爭。政府消息人士曾說仍有20萬至25萬名後備役軍人被動員，離開工作崗位或暫停學業。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，後備役軍人的部署將「以一種可以恢復活力、以色列經濟可以正常運作、等待親人的家庭可以恢復正常生活的方式精心安排」。

哈加里強調遣散部分後備軍人的舉動不代表以色列放棄持續戰鬥直到消滅哈瑪斯的意圖，加薩各地的戰鬥依舊激烈。他沒有提到美國要求縮減戰事規模，以色列官方也沒有宣布戰爭將轉向更侷限、更具針對性的階段，不過他們曾表示這樣的過渡期將會到來。

然而軍事分析家和美國官員認為，撤軍可能顯示這樣的轉變已經展開，但他們警告戰爭遠未結束。

美國退役特種作戰指揮官史瓦茲（Mark C. Schwartz）曾是負責以色列和巴勒斯坦自治政府事務的美國安全協調官，他說「撤軍是明確的信號，顯示戰鬥正進入新階段，這符合美國一直以來的要求。未來我們將看到更多針對哈瑪斯領導層和武裝分子的精準打擊和行動」。

根據美國官員說法，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）本月初預計將再度訪問以色列，進一步商討戰況。（譯者：盧映孜／核稿：劉文瑜）