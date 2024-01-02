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馬士基貨輪遇襲後　伊朗軍艦「艾布士號」進入紅海

▲▼馬士基杭州號30日經紅海遭葉門叛軍青年運動襲擊，美國海軍出動伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利號」護航，擊落2枚反艦飛彈。（圖／翻攝自美國中央司令部）

▲馬士基貨櫃船日前經紅海遭葉門叛軍襲擊，美國海軍伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利號」護航。（圖／翻攝自美國中央司令部）

文／中央社

伊朗半官方通訊社塔斯尼姆社1日報導，伊朗軍艦艾布士號已經進入紅海。時值以色列與哈瑪斯開戰後，與伊朗有關聯的武裝勢力攻擊航行紅海船隻，使得這個關鍵航道緊張升溫。

路透社報導，伊朗支持的葉門激進團體「青年運動」（Houthis）12月30和31日用飛彈和小艇攻擊紅海上一艘航運業巨擘馬士基集團（Maersk）的貨櫃船。馬士基因此將旗下所有通過紅海的航運暫停48小時。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日開戰後，青年運動11月起便不斷攻擊紅海船隻，以展現對哈瑪斯的支持。

有鑑於此，許多大型海運商已繞道更遠、成本更高的南非好望角（Cape of Good Hope），而非通過埃及的蘇伊士運河（Suez Canal）航經紅海。約12%的全球貿易原本通過蘇伊士運河運送。

塔斯尼姆社（Tasnim）並未提供有關阿爾萬德級（Alvand）巡防艦艾布士號（Alborz）任務的細節，僅表示自2009年以來伊朗艦艇持續在開放水域進行操作，以確保航道安全、打擊海盜和執行其他任務。

報導還說，艾布士號是從葉門旁的曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）進入紅海，但未說明何時。

艾布士號過去一直屬於伊朗海軍第34艦隊。根據伊朗國營英語電視台「新聞電視台」（Press TV）報導，艾布士號最早在2015年便曾在印度洋北方的亞丁灣（Gulf of Aden）和曼德海峽巡邏。

馬士基集團31日說，旗下「快桅杭州」（Maersk Hangzhou）貨櫃船在航經曼德海峽時，通報被一枚飛彈襲擊，快桅杭州似乎並未受損。然而青年運動接著派出4艘小艇發動攻擊，被回應快桅杭州呼救的美國海軍擊沉3艘。

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