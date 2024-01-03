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社會 社會焦點 保障人權

國小生「殺人無罪」淪黑幫人力銀行　黑幫：小孩多好用啊

圖、文／CTWANT

新北市國中喋血案震驚大眾，無辜學生離世為社會帶來無盡哀痛，朝野間炮火隆隆，直指社會安全網出現漏洞，而動手的少年犯嫌與天道盟成員過從甚密，多位民意代表痛批黑幫進入校園導致悲劇，而知情幹員則透露，少年犯「敢衝、好用又罰得輕」，許多「老大」儼然已將國高中生當成人力銀行，魔掌甚至還想伸進國小，呼籲政府修法以保護莘莘學子。

新北市2023年底發生國中喋血案，15歲少年為幫「乾妹」出頭，竟砍死同校同學。（圖／黃鵬杰攝）

▲新北市2023年底發生國中喋血案，15歲少年為幫「乾妹」出頭，竟砍死同校同學。（圖／CTWANT提供，下同）

2023年12月25日，土城區某國中發生校園血案，15歲「乾哥」為了幫「乾妹」出頭，竟拿起隨身攜帶的彈簧刀朝受害學生砍刺，其手法殘忍、刀刀致命，在教室內留下大片血跡，受害學生則於急救2日後宣告不治，犯嫌也當場逮捕送辦。

土城少年遭同學砍殺喪命，社會大眾無限哀痛，還有民眾自發性送花哀悼。（圖／讀者提供）

▲土城少年遭同學砍殺喪命，社會大眾無限哀痛，還有民眾自發性送花哀悼。

無辜少年的逝去引發大眾震驚，朝野民代炮火分別指向中央與地方政府、甚至司法機關，接連不斷的記者會將社會安全網批評的體無完膚，但對檢警而言，少年問題早已「冰凍三尺非一日之寒」，此悲劇可謂是「毫不意外的意外」。

「小孩多好用啊，學校根本就是幫派的人力銀行。」知情幹員阿國（化名）表示，黑幫進入校園並非新聞，但近年蔚為風潮的社群媒體、與短影音更大幅助長此歪風，再加上疫情期間學校反覆停課，許多孩子失去校園管控，成天自以為帥氣的跟「大哥哥」們混在一起，而在日日逞兇鬥狠中，部分學生的戾氣則越發明顯。

諷刺的是，原本立法要保護少年的《少年事件處理法》，竟成為黑幫將魔掌伸入孩子的最大推手，阿國提到，該法以保護為目的，希望給曾經犯錯的未成年人改過機會，規定「兒童除罪，少年減刑」，在法律大網姑息下，幫派也樂於利用不多的鈔票養著一群小弟，儼然是將他們當成「會咬人的免洗筷」，「拚輸贏」時則第一時間將他們推出去。

光是2023年就發生2起未成年開槍案，新北市2023年初爆發竹聯幫弘仁會、華山幫大戰，17歲劉姓少年受弘仁會指使，朝土城某當舖連開51槍，高雄也於2024年10月發生詐騙集團贓款糾紛，3名17歲少年疑似在談判時連開數槍、導致3人受傷，新聞披露的案件卻只是青少年犯罪中的冰山一角。

 黑幫入侵校園問題惡化，新北2023年3月曾發生幫派大戰，3名少年在黑幫指使下朝當鋪開槍示威。（圖／翻攝畫面）

▲黑幫入侵校園問題惡化，新北2023年3月曾發生幫派大戰，3名少年在黑幫指使下朝當鋪開槍示威。

司法院「少年及家事廳」2020年間曾透露，10年來曾有1名兒童犯下殺人罪；另有知情人士指出，目前最年輕的「殺人犯」是國小生，這名男童疑似在黑幫的唆使下開槍恫嚇仇家，卻因「一時手滑」而導致對方喪命，而該男童鑄下如此大錯，卻因「兒童免罰」原則無須進入司法程序，警方受理後便交由家長和校方處理，連法官的面都沒見到就能回家，如今則照樣在某中學就讀，猶如校園裡埋藏的不定時炸彈。

校園喋血案導致人心惶惶，連苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠都看不下去，具名投書報紙，質問「兒少修法方向是保護了誰？」老師們也紛紛發聲，希望能有專門單位教育曾犯錯的學生，幹員阿國則盼望台灣能效法日本，從2000年開始4度對少年法律進行「嚴罰化」修正，更盼社會和教育單位關注少年犯罪背後的家庭和生活問題，避免更多的孩子走上無法回頭的不歸路。

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