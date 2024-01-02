民進黨：國民黨把路口變堂口　黑白郎君入國會「警察還要敬禮」

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統候選人侯友宜及各縣市立委候選人今（2）展開全國串連路口拜票，民進黨發言人張志豪、總統候選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍開記者會批評，國民黨及侯友宜把「路口變堂口」，黑背景的候選人站出來，與黑道零距離，「稍有不慎，這些黑白郎君通通會到國會殿堂，警察還要跟他們敬禮」。

▲張志豪（左）與戴瑋姍（右）今天下午共同舉行記者會。（圖／民進黨提供）

張志豪表示，侯友宜口口聲聲辦黑金，但真相是與黑道「稱兄道弟」，所有劣跡惡行的黑金賭毒詐騙暴力，國民黨就是主犯。「票投國民黨，黑道無法擋」，國民黨有黑背景的立委候選人包括苗栗邱鎮軍，曾涉及多起竊盜、搶奪、賭博以及毒品交易案，侯友宜為他站台喊凍蒜。

張志豪細數，台中顏寬恒，他父親顏清標身上背著貪汙槍砲、殺人未遂、教唆頂替、盜匪、加重強盜等前科，被判刑加總就超過十年；來自新店的「天道盟大公子」羅明才，爸爸是「天道盟精神領袖」之稱的前立委羅福助，在任內期間涉及多起暴力案件，卸任後依然官司不斷，又因涉嫌炒股、買人頭、洗錢超貸等。

張志豪表示，被法院認證雙重賄選，劣跡斑斑的台南黑道議長李全教，侯友宜與他同台合體；還有雲林的黑道鎮長丁學忠。他說，稍有不慎，這些黑白郎君通通會到國會殿堂，警察還要跟他們敬禮，國家立法機關被黑道滲透，成為掌握利益的工具，呼籲侯友宜不要嘴巴說「最不能接受黑道」、「辦黑金」、「重啟特偵組」，卻不嚴辦自己人。

戴瑋姍表示，侯友宜請假超過100天，放任新北治安不顧，根本和黑道掛鉤一起，「票投國民黨，你的選票，會變成他的鈔票」，國民黨因為貪污被判刑的，平均每人貪污1800萬，將人民血汗錢全部撈走。

戴瑋姍舉例，過去國民黨籍的雲林縣長沈宗隆，向廠商索賄2600萬依貪污罪起訴；宜蘭縣長林姿妙，涉嫌用人頭帳戶洗錢，不明金流高達7844萬，被依貪污、洗錢罪起訴；前南投縣長李朝卿，涉入111件貪污案，累計刑期甚至高達450年；涉嫌台南88槍擊案的王文宗、雲林風電弊案的主嫌沈宗隆，還是屏東私刑暴力案的郭再添，全都是國民黨籍，這些每一筆，都是司法正在偵辦，或是已經偵結的，難不成侯友宜繼續視而不見黨內黑金？

另對侯友宜受訪回應「台南光電弊案、學甲爐渣案一堆事情，他怕我當選抓他」等語，張志豪表示，看來侯友宜卻選擇視而不見，「眼裡沒有黑金，只有現金」，面對外界質疑國民黨黑金人物，始終避而不談，與黑金人物密會、幫黑道候選人站台的侯友宜，假裝沒看見他們的黑背景，眼裡只有凱旋苑收租的大把現金。