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獨／雪碧「精主」涉詐！誆琉璃香爐可撈6億　小開投資2千萬全填海

記者黃宥寧／台北報導

「情色教主」雪碧2019年爆出偷產女，其「精主」是已婚老闆郭柏均，雙方雖極力否認，但經林姓正宮怒告，法院判郭與雪碧須連帶賠償45萬，證實2人不倫事實。然而，出身音樂世界的郭男，除創作音樂，還是財神廟宮主，但他卻打著宗教名義，以各種話術誆騙王姓摯友稱賣「琉璃香爐」可獲利6億元，王投資近2千萬，卻血本無歸，讓他氣得提告。

▲▼ 郭柏均 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「情色教主」辣模雪碧（方祺媛）介入老闆郭柏均婚姻，遭法院判決須連帶賠償45萬，豈料郭又被控以出售「琉璃香爐」詐騙王姓合夥人近2千萬。（圖／記者黃宥寧攝）

37歲郭柏均遭控2017年3、4月間向王姓摯友稱，販售琉璃製香爐毛利甚高，且雲林「北港武德宮」已購買1萬顆琉璃香爐，並預付6000萬元至7000萬元款項，預計獲利新台幣6億元，導致王誤信香爐事業前景看好，以豪爾股份有限公司名義投資郭的紅柿子文創公司，但該公司從未設立登記及營運，郭竟巧立各種名目使王誤信、 代墊各式費用。

▲雪碧捲入當小三且未婚生女的風波。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

▲雪碧介入老闆郭柏均婚姻替其產子，正宮怒告後，法院判賠。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

王誤認紅柿子文創公司經營有成，郭趁勢虛構公司股款遭會計「佩媛」挪用、 訂金遭國稅局「侯敬仁專員」查扣故轉而向「印加彤」借款，因此又需還款給「印加彤」、支付「李東洋律師」法院費用、支付坤水晶產品貨款、支付紅柿子文創公司員工薪資、 代墊香油錢等，導致王誤信郭有財力可償還，繼續調借825萬5600元給他，總金額達共1947萬5589元。

不僅如此，郭明知紅柿子無支付貸款能力，卻向「權展公司」委託位於內湖民權東路6段房屋，其公司劉姓負責人事後未取得250萬裝修費，又發現郭以偽造不實轉帳資料，才發現遭騙。王、劉事後決定提告。

▼雪碧成小三介入藝人林咚咚家庭，法院判雪碧與郭柏均須連帶賠償45萬。（資料圖／《ETtoday記者攝》）

▲▼林咚咚、郭柏均。（圖／記者李毓康、蕭雅玲攝）

挨告後的郭向檢警坦承並無1萬顆琉璃訂單，也沒有被國稅局查扣1.4億元，銀行保險箱更沒有1.65億元，而證人也指述沒有名叫「佩媛」會計師挪用錢，甚至也沒有「李東洋律師」等人存在。

檢方根據證人證述、銀行往來明細等，依詐欺、行使偽造私文書罪嫌、詐欺得利罪將郭提起公訴。

法院開庭時，郭否認犯行，其辯護律師強調確實有開發、製作琉璃香爐去各宮廟推廣，只是資金沒到位，郭現在也在湊資金。

法官問郭「王支付的錢去哪？」，坐在被告席的郭未正面回應，反裝可憐稱自己公司賠了很多錢，也有匯不少錢給王。法官最後問其學經歷等，他則回大學肄業、音樂製作人月收8萬，3個小孩（與林姓正宮）、離婚中，法官一聽到「離婚中」，疑惑問是什麼意思，郭支吾說不出來，法官直言「那就是已婚」。全案候核辦。

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