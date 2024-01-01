日本強震　台旅客快載「1款APP」！旅日部落客：會比較安心

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本石川縣能登地區今（1）日連續發生規模5.7及7.6地震 ，當局擴大發布海嘯警報，警告能登地區沿岸可能出現5公尺高海嘯，新潟縣、富山線、石川縣、山形縣、福井縣、兵庫縣北部沿岸可能有3公尺高海嘯。一名旅日部落客在粉專提醒，如果有台灣遊客人在日本，可以下載一款APP，隨時關注是否有避難警報。

粉絲專頁「艾妮塔+饅頭．北海道鄉下走跳」表示，她一下班，就收到石川縣、富山縣地震後發布的海嘯警報，忍不住貼出新聞畫面，「希望平安無事」。另外，粉專還提到，「在日本的遊客可以下載APP『SAFETY TIPS』，有繁體中文，也許會比較安心。」

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她提醒，報導中海嘯第一波即將抵達的地區，包括北海道函館、小樽等地，如果人在這些地區的話，一定要隨時注意避難警報。此外，她向《ETtoday新聞雲》補充個人建議，「真的需要緊急避難時，沒辦法拖著行李箱跑，如果所以有時間的話，可以先準備隨身避難背包。」

據了解，「SAFETY TIPS」主要頁面上可以看到地震資訊、氣象警報、火山警報、中暑資訊、醫療資訊以及交通機關、避難所資訊。另外在「災害應急卡」中，有現成的對話模組，包括災害發生時、詢問目前所在地的安全性、避難後的需求、醫療、外語資訊等等。

※本文獲「艾妮塔+饅頭．北海道鄉下走跳」授權引用