▲燈牌被大地震晃到斷電,燈牌上的字瞬間消失。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

日本1日發生7.6強震發布海嘯警報,JR東日本多條新幹線路線也暫時停駛,何時能夠恢復運行尚不清楚。依據日本一名網友在車站月台拍攝到的畫面,列車雖然停在月台邊,但強烈搖晃使得月台上方的燈牌劇烈擺動,車上民眾忍不住驚呼,列車車上的燈也一閃一閃,時暗時亮。

Footage from the local Shinkansen station in Ishikawa prefecture, extremely powerful shaking! #japan #earthquake

