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手刀刪除！33款App內藏惡意程式　監控手機竊個資

▲▼電腦,筆電,程式,電腦病毒,勒索病毒,駭客。（圖／路透）

▲33款惡意App竊取用戶個資。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

用戶注意！根據資安業者發布最新報告，有13款App遭到惡意軟體感染，且這些App上架Google Play商店，目前累積下載量已經高達33萬，用戶下載之後，可能就會被竊取銀行的帳號密碼，造成財產損失。

根據 McAfee 發表的報告，新型木馬惡意軟體「Xamalicious」，且已經入侵 Google Play 商店，這些App涵蓋健康、遊戲、星座和生產力領域，雖然目前已經從 Google Play 上移除，但大多數這些應用程式仍然可以在第三方市場下載。

報告中指出，新型木馬惡意軟體「Xamalicious」是使用 Xamarin 實現的 Android 後門，Xamarin 是一個開源框架，允許使用 .NET 和 C# 建立 Android 和 iOS 應用程式。也就是透過框架漏洞入侵手機。

由於在手機上開了後門，取得大量授權後，開發人員也發現Xamalicious 和廣告詐騙應用程式「Cash Magnet」之間的關聯，應用程式會自動點擊廣告、安裝應用程式和其他行為來欺詐性地產生收入，而安裝它的用戶可能會賺取本應可兌換為零售的積分。禮物卡。

▲安卓惡意App名單。（圖／記者陳俐穎製）

▲安卓惡意App名單。（圖／記者陳俐穎製）

▲安卓惡意App名單。（圖／記者陳俐穎製）

從下載次數來看，這些惡意應用程式主要針對廣泛的用戶群，包括占星、遊戲、設計、工具、生活、健康等類型。其中，下載次數最多的是 Essential Horoscope for Android，達到 100,000 次，其次是 3D Skin Editor for PE Minecraft 和 Logo Maker Pro，均有 100,000 次。

這些惡意應用程式可能會竊取用戶的個人資料、安裝惡意軟體或進行其他有害行為。用戶在下載應用程式時應注意安全，並避免從未知的來源下載應用程式。

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