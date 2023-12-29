每3個月就要換！帳號「1機制」超煩人　全場共鳴：都防到自己

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人設定網站、APP的密碼時，習慣就用一組或少少幾組來設，有網站會規定用戶隔幾個月要換密碼。有網友便抱怨，「那種半年一年的就算了，每三個月就要你換密碼，還不能跟用過的重複」，令他超頭痛，「搞半天那機制沒防到盜帳號的，都在防本人登入」，話題爆共鳴。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「被迫改密碼改到自己都快不知道密碼」，他感覺有些網站根本就是多管閒事，每三個月就要用戶換密碼，還不能跟用過的重複，「害我要一直想新的，用腦子根本記不住。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而且，把密碼存在手機、電腦筆記本，還是有可能外洩，寫實體筆記本的話，筆記本也有可能遺失，「說真的，有些不重要的網站，我本人根本不擔心被盜用」，這機制防不到想盜帳號的人，都在防本人登入。

話題秒爆共鳴，「真的，不重要的網站密碼太多，搞到重要的網站也忘記密碼，常常重設密碼，有的甚至無法重設，害我耗損一個谷歌帳戶，人生資料都不見了」、「現在有的網站還要你加特殊符號，最好是記得住啦」、「還以為是我發文XD，超討厭強迫換密碼」、「明明用兩段式認證最安全，一堆網站卻還在堅持老套的密碼強度。」

還有苦主無奈，「我有長短大小寫、四種版本的密碼，但忘記哪個網站是哪個了」、「真的，最後都防到我自己 XD，我連大門密碼都忘好幾次，還好有磁扣」、「你們沒遇過不只每三個月要改，而且邏輯要不一樣，而且要求有十幾個不同帳戶，密碼都要不是只有加個1／2／3就可解決的」、「敝司密碼規則：1.每月強制改密碼。2.12字以上須含大小寫、數字、特殊符號。3.不可有連號如789、abc。4. 不可三連如111、aaa。5.不可和前六次密碼有三個以上同樣字元。」

至於大多人的方式，有兩個密碼輪流設，或是建立自己的設密碼邏輯，也有人用「密碼管理器」，「password1、password2，一個一個輪不怕忘記」、「公司強迫每3個月改，所以就是一樣的前綴＋23q4之類的，永遠不會忘記，因為只記前面固定的，後面就是今年第幾季這樣」、「你只要建立一套換密碼的邏輯就不會一直忘記」、「password manager」、「我是用 Bitwarden，密碼全部隨機生成。」