國泰世華贊助簡單生活節　CUBE展現個人化金融美學

▲國泰世華銀行贊助2023年簡單生活節，並於會場設置CUBE品牌互動體驗區，透過互動區傳達品牌「質感、美感、科技感」之形象。（圖／國泰世華銀行提供，下同）

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Simple Life簡單生活節睽違三年，重回台北華山文創園區，國泰世華銀行今（2023）年首度贊助「簡單生活節」，12月2日至3日吸引上萬人次參與。國泰世華銀行表示，簡單生活節中，國泰世華數位品牌「CUBE」設有互動體驗攤位，以品牌白色調進行環境設計，打造CUBE App 概念展示陳列、肢體互動屏幕牆及拍照區，傳遞CUBE品牌「質感、美感、科技感」印象，讓民眾踏入展區，便能感受品牌獨有的「留白」金融美學。

2023簡單生活節「Everything Is Possible」的理念，與CUBE「為可能，竭盡所能」品牌精神不謀而合。今年簡單生活節超過40組音樂演出，其中日本天團YOASOBI擔任壓軸表演嘉賓，擠滿人潮朝聖；本次也特別加入「說書」舞台，由張震領軍，桂綸鎂等人用「說故事」方式來呈現聲音的各種可能性，而生活市集也集結日常會接觸到的物品，包括：台灣原創香氛品牌、骨董設計、藝術工作坊、感傷唱片行及各式美食小吃等，人體五感的「聽、 嗅、視、味、觸」都在其中。

國泰世華在簡單市集中也設置CUBE互動體驗攤位，打造具未來感及設計細節的空間，不僅運用透明壓克力將CUBE App介面具象化，搭配現場流動光影的映襯，呈現CUBE重視個人化體驗之概念，其中亦設有肢體互動屏幕牆及拍照區，以實體裝置傳遞品牌「質感、美感、科技感」印象，吸引入場參與簡單生活節之年輕客群。

▲CUBE互動體驗攤位，打造具未來感及設計細節的空間，運用透明壓克力將App介面具象化，搭配現場流動光影的映襯，讓民眾感受品牌獨有的「留白」金融美學。

CUBE秉持著「為可能 竭盡所能」的理念，以CUBE App及CUBE卡作為提供客戶生活金融服務的核心，CUBE App人性化的使用介面、領先同業的安全科技，以及引領潮流的高質感形象，使用過的客戶對於其服務滿意度持續成長。近一年來CUBE陸續冠名贊助aMEI ASMR 世界巡迴演唱會、陳奕迅FEAR AND DREAMS演唱會，以及拉縴人青年合唱團、海歸人聲合唱團青銀共創的國泰世華歲月留聲音樂會等活動。

▲國泰世華銀行今（2023）年贊助「簡單生活節」，CUBE秉持「為可能 竭盡所能」的理念，以CUBE App及CUBE卡作為提供客戶生活金融服務的核心。

