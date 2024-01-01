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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多場跨年煙火臨時遭取消！倒數完改成「一起放氣球」

記者蔡紹堅／綜合報導

12月31日跨年夜當晚，中國大陸多地臨時取消了跨年煙火秀，包含湖南長沙、江西萍鄉、安徽淮北、山東東平湖，以及上海的迪士尼樂園等，而原因全都是官方發出了「空氣污染」的預警。值得注意的是，有主辦方為了彌補遊客，特別增加了「放氣球」活動，讓遊客在倒數跨年時一起放氣球慶祝取代煙火秀。

湖南長沙的世界之窗景區臨時取消了煙火秀，景區在公告中表示，「收到一封來自長沙市政府相關部門的緊急來信，我們的演職人員幾乎全員加班，連夜調整升級跨年晚會的內容。在此十分遺憾地告訴大家：非常抱歉，由於近期長沙市空氣污染嚴重，為了進一步控制污染物排放，最大限度降低污染程度，保障市民健康，長沙世界之窗原定於2023年12月31日舉行的亞歷山大燈塔零點跨年煙火活動取消。」

不過，景區也提到，為了彌補不能燃放煙火一事，臨時增加了「放氣球」活動，就是在倒數跨年時，大家一起放「飛氣球」慶祝。景區也特別強調，他們準備了上萬個氣球，遊客可以免費領取。

▼景區發送氣球給遊客，讓大家改放飛氣球跨年。（圖／翻攝微博）

▲▼長沙世界之窗景區跨年煙火秀取消，改放飛氣球跨年。（圖／翻攝微博）

江西萍鄉凱光新天地生態旅遊區也通報，因接到萍鄉市安源區大氣污染防治指揮部辦公室《關於安源區污染天氣黃色預警升級為橙色預警的通知》，園區將取消原定於12月31日晚的跨年煙火秀，「請來到園區觀演煙火秀的朋友們調整行程，對此我們深表歉意。」

安徽淮北朔西湖景區也公告，接上級部門緊急通知，原定於2023年12月31日晚上20：00燃放跨年焰火秀（煙火秀）因霧霾天氣緊急取消，其他跨年活動照常進行。

山東東平湖文旅集團12月31日午間稱，非常遺憾，由於天氣原因，大宋不夜城原定於12月31日的跨年煙火秀取消，其餘演出正常進行 ，「為此給您帶來的不便我們深感遺憾與抱歉。」

上海迪士尼樂園取消煙火秀的消息是受到最大關注的，園方在公告中提到，上海已發布空氣重汙染黃色預警，根據「上海市空氣重汙染專案緊急應變計畫」要求，園方需要對營運安排進行調整，包括「點亮新一年」特別夜間演出將不包含煙火效果。

雖然迪士尼樂園有提出補償方案，但很多遊客都是遠從別的省市特別過來跨年的，對補償方案感到相當不滿，網路上也出現了大量抱怨。

▼廣州放飛氣球跨年。（圖／CFP）

▲▼重慶,廣州放飛氣球跨年。（圖／CFP）

▼重慶放飛氣球跨年。（圖／CFP）

▲▼重慶,廣州放飛氣球跨年。（圖／CFP）

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