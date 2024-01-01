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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴：對的政策讓台灣脫離22Ｋ　面對國際3變局「做妥前瞻佈局」

▲▼副總統電視辯論會-蕭美琴 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨副總統候選人蕭美琴 。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（1日）是副總統辯論會，民進黨副總統候選人蕭美琴申論時表示，8年來因為對的政策，台灣告別22Ｋ，也逐漸站穩在全球供應鏈關鍵角色。蕭直言，面臨國際三大變局，蔡英文政府除了爭取更多國際間雙邊合作的機會，有足夠的遠見充分接軌全球新知，才能做妥適因應與前瞻佈局，共同掌握國際合作共同因應的機會。

蕭美琴指出，國際媒體說這次全球最重要選舉之一，全世界高度關注台灣將選出什麼樣的領導人，這樣的選擇關係台灣未來以及是否在正確道路上和國際合作，或與世界脫隊成為風險來源，這攸關全球穩定跟繁榮。

蕭美琴表示，8年來因為對的政策，台灣告別22Ｋ，走出經濟上多年困頓和停滯，成為全球供應鏈要角，更多國家選擇和我們站在一起，因為合作帶來更多安全與機會，國際局勢變化快速，台灣和世界面臨3大變局，等待我們做出選擇。

蕭美琴認為，第一個變局是全球經濟結構性變化，包含高科技供應鏈重組、美中貿易戰、戰爭帶來的全球經濟放緩跟通膨，以及疫情帶來的經濟衝擊持續當中，面對全球經濟變化，蔡英文用對方法，6大核心產業推動，以安全效率供應鏈取代低成本競爭的上一波經濟，台灣逐漸站穩在全球供應鏈關鍵角色，舉足輕重、不可替代。

蕭美琴直言，政府增加了三成的公共建設預算，投資三大方案的政策繼續在做，讓我們的整體國力持續提升。也因為過去幾年台灣經濟不錯，所以全體國人同胞也分享經濟成長的果實，包含發放三倍券、五倍券，也幫大家加薪、減稅、增加幼托、長照的福利，減輕人民的負擔，穩定民生物價。

蕭美琴解釋，接下來第二個變局，是地緣政治的不確定。威權勢力的擴張、美中之間的競爭、俄烏戰爭所帶來國際局勢的變化，讓許多國家在變動中，也在找尋因應之道。

蕭美琴指出，面對地緣政治的動盪，台灣努力和理念相近的國家發展關係，在兩岸關係維持穩定和平的現狀，這是兩岸人民以及國際社會對於台灣所期待的最大公約數。更以「冷靜不躁進，理性不挑釁」的態度來應對，這也是八年來，蔡英文被國際社會所信賴的路線。這樣的立場，不僅讓我們贏得國際的信任，在2024年的現在，確保台海穩定的現狀，更成為國際社會重要的共識。

蕭美琴表示，第三大變局，就是具有全球性影響的跨國挑戰正快速爆發。包括氣候的變遷、新興科技、大規模傳染病、跨境犯罪、假訊息、網域資安與數位安全等。這些新興挑戰，不但對我們每一個人的生活造成影響，甚至可能演變成安全與生存的威脅。這幾年我們剛經歷新冠肺炎這個全球疫病對我們的衝擊，就是一個例子。

蕭美琴認為，面對這些挑戰，蔡英文政府除了爭取更多國際間雙邊合作的機會，也擴大辦理「全球合作訓練架構」GCTF，透過美日澳等理念相近國共同合作的平台，針對氣候韌性、防災減災、公共衛生、跨境打擊犯罪、數位治理等諸多議題建立有效的交流機會。

蕭美琴直言，我們有足夠的遠見，充分接軌全球新知，才能做妥適因應與前瞻佈局，共同掌握國際合作共同因應的機會。總統、副總統在未來應該要有國際觀，要有面對世界的智慧與能力，成為國際所信任的合作對象，我們才能夠在面對這些挑戰的過程中，有更多的力量與資源來因應。

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