快訊／蕭美琴咳嗽批藍主張陳舊　「民進黨就是比國民黨更會治國」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴今（1）下午出席電視辯論發表會，她聲音嚴重沙啞，不時咳嗽，並在申論階段強調，台灣不能再依賴8年前、16年前的舊思維和舊方法，國民黨所提主張陳舊，「民進黨就是比國民黨更會治國，更會照顧人民，更會拚經濟，對的路就是要繼續走」。

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視辯論會。（圖／公視）

蕭美琴今天表示，總統、副總統在未來應該要有國際觀，要有面對世界的智慧與能力，成為國際所信任的合作對象，台灣才能夠在面對這些挑戰的過程中，有更多的力量與資源來因應。

蕭美琴說明，世界在改變，台灣要往前走，台灣不能再依賴8年前、16年前的舊思維，舊方法，國民黨所提出面對未來的政策，無論重啟服貿，或引進大量的中生來台工作等等，就是這些陳舊的主張。

蕭美琴表示，台灣不能回到過去，或許是因為選舉的關係，最近國民黨常說民進黨執政，大家民不聊生，但是回顧8年前國民黨執政的年代，當時的股市只有8100點，年輕人的薪資停滯在22K，社會照顧資源匱乏，如今，台灣人均GDP已經超越韓國，達到將近3萬3000美元；這幾年的經濟成長居四小龍之首，台灣對外出口成長了7成。

蕭美琴說，而且無論是幼兒照顧或長輩的長照資源，都成長了好幾倍；勞保基金累積撥補到今年也會超過兩億。她說，各項國際評比，都顯示台灣的競爭力不斷的上升中，無論是台商回台投資，或是外資看好台灣，來台投資，在總統蔡英文任內都屢創新高。

蕭美琴批評，兩相比較之下，就可以知道誰說的是真，民進黨就是比國民黨更會治國，更會照顧人民，更會拚經濟，對的路就是要繼續走。

蕭美琴說，當然，台灣整體亮眼的經濟成長當中，難免有一些被遺漏，生活比較辛苦的人，民進黨政府除了用加薪、減稅、增福利的方式減輕大家的負擔，更會與時俱進，滾動式的檢討，民進黨政府更有調整的能力，提出最好的政策，走對的路，讓下個世代的台灣人，都能夠安居樂業。