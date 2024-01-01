受邀旁聽趙少康辯論　賀瓏：有可能像朱立倫一樣睡著

▲2024總統大選副總統辯論會登場，脫口秀節目主持人賀瓏也來到現場為趙少康站台。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

2024大選副總統辯論會1日登場，脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》主持人賀瓏應國民黨趙少康邀請出席觀看，他到場時也引起一陣騷動，立委候選人徐巧芯還充當接待人員引導。被問到會不會睡著？賀瓏受訪時笑說，「有可能，會像朱立倫一樣睡著」，笑稱因為昨天有去跨年，所以可能會睡著，「可是有前例了，國民黨大老都會睡著，那我覺得應該OK」。

趙少康30日上《賀瓏夜夜秀》與賀瓏進行對談，由於趙日前在政見發表會上口誤，賀瓏特別送上書籍《化「失言」轉成被秒稱讚的77個說話技巧》，趙少康隨即從身後拿出一張副總統辯論會的貴賓證，邀請賀瓏到場觀看。賀瓏笑說，「我像不像你們的青年軍？」趙笑回，「而且最好當副總統！」

由於上一場辯論會，侯陣營人員疑似睡著的畫面瘋傳，今天媒體也問賀瓏會不會睡著？賀瓏說，「有可能，會像朱立倫一樣睡著」，笑稱因為昨天有去跨年，所以可能會睡著，「可是有前例了，國民黨大老都會睡著，那我覺得應該OK」。

還有媒體問到，會不會代表戰鬥藍出來選？賀瓏表示，趙少康有邀請他當副總統，「所以我今天是來實習的，說不定未來上去辯論的會是我」。他還說，想坐第一排，要當趙少康的三壘審，會帶一個小白板跟他說怎麼攻擊。

至於是否要幫趙少康搶年輕票？賀瓏說，「搶年輕票嗎？我有想幫忙，但成效不彰」；而要給趙什麼建議？賀瓏說，「好好說話」。另外，今天還特別別了一個大號國旗徽章，被問到是不是中華民國派？他說，「三位都是中華民國的候選人，我是代表中華民國沒錯」。