苗栗升旗首度移師竹南　3千人共慶「齊唱國歌　揮舞國旗　」

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣政府113年元旦升旗典禮，今天上午8時於竹南運動公園田徑場舉行，主題為「山海一家親 元旦嘉年華」，由鍾東錦縣長率領縣府團隊、縣議會及各鄉鎮市長出席，現場超過3千名民眾參加，大家齊唱國歌、揮舞國旗，共同展現團結及愛護中華民國的心。

▲苗栗元旦升旗典禮首度移師竹南運動公園，今年活動主題是「山海一家親 元旦嘉年華」，超過3千人熱情參與。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗縣政府元旦升旗典禮今年首度移師竹南運動公園舉行，今天清晨天氣晴朗，上午6時30分開始參加升旗典禮的民眾開始進場，約有3千多人參加升旗典禮，開場表演由知名的苗栗南庄「翔飛獅鼓陣」，以氣勢雄渾的傳統鼓聲讓人精神一振。上午8點在海軍陸戰隊退役軍人組成的旗隊引導下，由鍾東錦縣長帶領，一起唱國歌和升國旗。

鍾東錦致詞表示，看到那麼多民眾參加升旗典禮，充分展現了「山海一家親、元旦嘉年華」的歡樂氣氛，每人手持國旗、彼此祝福，113年元旦快樂、天天快樂。鍾東錦也提醒，1月13日的總統及立委選舉大家要投下正確的一票，讓苗栗的發展有靠山及更多的資源。

今天主辦單位也發放摸彩券、小國旗以及國旗風車，還有熱騰騰的貢丸湯和爆米香，現場還設置大型氣墊遊戲區及拍貼機，摸彩好康幸運大獎有iPhone 15、50吋電視、無線耳機、無線吸塵器、氣炸烤箱、按摩槍、吹風機、羽球拍組及隨身水壺等獎項。

苗栗縣政府元旦升旗典禮過去慣例在苗栗市縣府廣場舉行，苗栗縣長鍾東錦去年上任後，今年首度移師竹南運動公園舉行，明年可能在苗南的三義、銅鑼，後年計畫在海線，縣長一屆4年剛好4區輪流一遍，不僅鼓勵愛中華民國的心，大家都有機會獲得摸彩的好處。