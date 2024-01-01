討債不成開槍殺人！角頭「陳老師」逃亡24年　越南小吃店落網

記者張君豪／台北報導

北市士林社子地區在1999年12月10日19時許，某卡拉OK發生一起開槍殺人案，死者因積欠債務遭到當地角頭陳賢忠率小弟陳來發持槍討債，陳來發討債未果當場開槍射殺對方，之後案件雖經士林警方移送，陳來發卻棄案逃亡迄今已24年。但近日外傳當年開槍殺人的槍手陳來發返回社子地區窩藏，道上人心惶惶，警方接獲檢舉後展開追查。

▲逃亡近24年的槍手陳來發（圖右一）遭檢舉返回士林社子區活動，警方埋伏將他逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警方表示，涉案槍手陳來發（65歲）綽號「曼波」，因生性喜歡對晚輩小弟碎碎念也被稱為「陳老師」，他是社子地區輩份資深角頭，1999年犯下殺人案後藏匿在新北市及桃園地區，為躲避警方查緝並無固定居所，外出也多利用深夜步行，或騎腳踏車，身上絕對不帶任何證件，對自己出入行蹤極為小心，因此長年潛逃未被警方查獲。



▲逃亡24年的槍手陳來發遭檢舉返回士林社子區活動，警方埋伏將他逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警方接獲檢舉後，緊急成立專案小組，並於去年21日晚間6時許，派出警力到士林中正路某越南小吃店，趁陳嫌與友人進入店內用餐之際，警力封鎖店家進入，請陳配合調查核實身分，但陳嫌自稱未帶證件，也無法提供有效身分證字號，警員將他帶回警局後，經採集指紋比對，確認他真實身分逮為當年殺人槍手陳來發，依法將他解送士林地檢署歸案。

警方指出，陳來發自以為距離開槍殺人已經年，加上離開社子已久與周遭友人斷絕聯絡，想說檢警已不關注此案，但警方調閱相關槍擊案資料，發現他開槍殺人後就潛逃迄今，警訊後全案依殺人罪嫌，移送士林地檢署歸案，檢察官認定陳嫌開槍殺人後潛逃達24年，顯有規避司法追訴行為，偵訊後向法官聲押獲准。

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