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「台灣好玩卡國際版」開賣！2500元高鐵、捷運、台灣好行搭到飽

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲觀光署推出台灣好玩卡，藉此吸引外國旅客。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光署表示，台灣好玩卡Taiwan Pass國際版於今（1）日開賣，卡內包含高鐵；台北捷運、桃園捷運、台中捷運、高雄捷運四選一；台灣好行等交通運具，每張售價2500元。

根據台灣好玩卡官網資料指出，「台灣好玩卡」是由交通部觀光署輔導各縣市政府整合地方觀光資源，推薦在地特色景點與提供良好大眾運輸搭乘，再藉由智慧科技運用與手機的使用，提供「限時限地」交通及景點專屬優惠的電子票卡，讓旅客可自由、便利的體驗城市獨特魅力，達到省時、省錢與留下深刻回憶的目標。

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▲▼桃園機場,桃機,旅客,出國,搭機,登機報到。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣好玩卡高鐵三日免費搭，僅限外籍旅客使用。（圖／記者李姿慧攝）

觀光署說明，台灣好玩卡Taiwan Pass國際版包含台灣高鐵無限搭乘三日券（外籍旅客限定）；台灣四大捷運系統任選一，包含北北基交通暢遊二日券、桃園捷運來回票、台中捷運48小時旅遊票、高雄捷運及輕軌二日券；台灣好行清境線、日月潭線、阿里山線、墾丁快線任選一。一張票售價2500元，以電子票券提供。

觀光署長周永暉表示，今年元旦開始推出全新的台灣好玩卡Taiwan Pass國際版，包含多種交通套票，如桃園捷運及台北捷運二日或三日遊、高鐵車票買一送一等。

除此之外，周永暉表示，今年第一季起將推出國旅版台灣好玩卡，卡內包含台灣好行的阿里山線，民眾可用優惠價格暢遊國旅。他強調，盼能透過交通優惠，吸引更多國際旅客。

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