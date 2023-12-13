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撫平震災創傷⋯「藍天教室」走入校園　雲門舞者陪孩子重建身心

▲▼「藍天教室」陪伴偏鄉孩子探索自我、建立信心。（圖／台灣好基金會提供）

▲「藍天教室」陪伴偏鄉孩子探索自我、建立信心。（圖／台灣好基金會提供）

記者林育綾／台北報導

921大地震當年造成許多家庭一夕劇變，孩子們也身心受創，台灣好基金會董事長柯文昌、雲門舞集創辦人林懷民，深覺孩子們面對瞬間失去的恐懼，需要用方法陪伴他們修補心靈的創傷，開始了「藍天教室」計畫，雲門舞者們走入災區校園，帶領身體律動課，陪伴孩子撫平身心創傷，如今也持續走入偏鄉、部落等校園。

「藍天教室」當年在災區陪伴孩子5年後尚未結束，台灣好基金會與雲門持續帶著「生活律動」和「武術」課程，走進偏鄉、部落以及非山非市的小學，協助孩子們從肢體的舞動中認識自己。

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▲▼「藍天教室」陪伴偏鄉孩子探索自我、建立信心。（圖／台灣好基金會提供）

▲「藍天教室」帶著「生活律動」和「武術」課程，協助孩子們從肢體的舞動中認識自己。（圖／台灣好基金會提供）

「生活律動課程」不教孩子模仿動作跳舞，而是為孩子創造情境與想像，透過觀察和創意的延伸，引導他們創造屬於自己的動作，讓孩子去連結自己的身體，也接受別人的身體。而「武術課」不教孩子打架，而是一拳一拳、一腳一腳，安靜而專注，讓身體和心靈都安靜下來，向內琢磨，找回靜定的心。

▲▼「藍天教室」陪伴偏鄉孩子探索自我、建立信心。（圖／台灣好基金會提供）

▲「武術課」不教孩子打架，而是安靜而專注，向內琢磨，找回靜定的心。（圖／台灣好基金會提供）

2021年貿聯國際董事長梁華哲得知「藍天教室」計畫後，深受感動，主動表示願意加入「藍天教室」，以實際行動支持台灣好基金會的鄉鎮教育工作。梁董事長夫妻親自前往新北市坪林國小觀課，仔細了解雲門舞蹈教室的「生活律動」和「武術」的課程內容與孩子們的學習反應，看見孩子們藉由藍天教室擺脫框架束縛，擴展身體、心靈、創造力能量，不同於過去世代。

▲▼「藍天教室」陪伴偏鄉孩子探索自我、建立信心。（圖／台灣好基金會提供）

▲左至右：台灣好基金會董事長柯文昌、貿聯國際董事長夫人郭殷如、董事長梁華哲。（圖／台灣好基金會提供）

柯文昌表示，「藍天教室」讓教育資源相對比較不足的鄉村小鎮裡的孩子們，透過雲門老師的引導與陪伴，打開五感，探索與認識自己，啟發想像力與創造力。他親身走過好幾個藍天教室的學校，發現只要有上過藍天教室律動或武術的孩子們，特別有自信。柯文昌希望，透過「藍天教室」平衡城鄉教育的落差，豐沛鄉鎮學校的創新教育資源。

林懷民表示，「藍天教室」由雲門舞蹈教室溫慧玟女士於921地震時，帶著舞者走進災區，讓家長外出復健時，孩子們能夠獲得陪伴的計畫。非常感謝兩位企業家的支持，讓藍天教室的教學能擴展出去，讓計畫延續至今25年。

▲▼台灣好基金會董事長柯文昌、雲門舞集創辦人林懷民，發起「藍天教室」陪伴計畫。（圖／台灣好基金會提供）

▲林懷民說，台灣像這樣一個長期的公益資助計畫非常稀少。（圖／台灣好基金會提供）

林懷民也說，台灣像這樣一個長期的公益資助計畫非常稀少，期待「藍天教室」能長得像樹一樣高，也相信被藍天教室撫摸過的孩子能變得不一樣，因為在藍天教室裡有鼓勵、有愛，以及最重要的是學習與內心的對話。

▲▼「藍天教室」陪伴偏鄉孩子探索自我、建立信心。（圖／台灣好基金會提供）

▲▼「藍天教室」總共認養10所國小，陪伴孩子探索自我、建立信心。（圖／台灣好基金會提供）

▲▼「藍天教室」陪伴偏鄉孩子探索自我、建立信心。（圖／台灣好基金會提供）

目前「藍天教室」在新北、苗栗、南投等，總共認養10所國小，包括新北坪林國小、苗栗新英國小、中和國小、坪頂國小、南投親愛國小等，安排每學期15-18堂課。另外每年暑假，也在台南下營、苗栗通霄、屏東潮州舉辦天4夜的短期營隊，讓沒辦法參加「藍天教室」認養校園的孩子，也有機會在音樂與舞蹈的世界中舒展身心。

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