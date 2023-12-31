謝金燕現身高雄跨年彩排！籌備秘密驚喜　喊話粉絲：不能輸

▲謝金燕現身高雄跨年晚會彩排。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

全台最吸睛的2024高雄跨年晚會今（31）日登場，「姐姐」謝金燕擔綱倒數前壓軸演出，昨天傍晚與舞群低調彩排，為呈現完美的舞台做足萬全準備。睽違六年再登上高雄跨年舞台，面對日、韓藝人來勢洶洶，姐姐喊話「不能輸！」她將端出籌備多時、前所未有的震撼演出，讓大家見識台灣「百變女神」的厲害！

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▲謝金燕預告將端出籌備多時、前所未有的震撼演出。（圖／記者賴文萱翻攝）

昨天多組藝人包括玖壹壹、滅火器、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Ozone、PINK FUN等卡司接力登台彩排，大批粉絲不畏陣雨，出動相機、應援手幅瘋狂尖叫， Ozone粉絲更拉開大幅紅布條為偶像加油，現場氣氛熱到最高點！今天中午大象體操、孫盛希、康士坦的變化球將接續彩排，昨天深夜飛抵高雄的Jeff Satur羅杰夫，也在今天下午現身彩排。

▲▼多組藝人接力登場跨年晚會彩排。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄跨年晚會彩蛋不斷，高雄跨年晚會卡司有謝金燕、韋禮安、玖壹壹、Ozone、孫盛希、鼓鼓呂思緯、家家、滅火器、康士坦的變化球、大象體操等，還有來自泰國超人氣混血歌手Jeff Satur羅杰夫海外跨年首秀。

▲▼高雄跨年晚會彩排，粉絲嗨翻。（圖／記者賴文萱翻攝）

倒數後超過7千發、長達240秒的跨年花火，搭配搖滾天團Coldplay神曲〈A Sky Full of Stars〉，也掀起攝影愛好者搶拍。 市府提醒，跨年會場周邊沒有汽車停車位，千萬不要開車來，搭乘大眾運輸到會場最快最便利。

只要搭捷運紅線至凱旋站3號出口，依沿途指示就能輕鬆抵達會場，跨年夜捷運紅線將加密3分鐘一班、橘線6分鐘一班，並延長營運至凌晨2時，歡迎大家多加利用大眾運輸一起跨年。