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AV女優親揭「最愛陰莖尺寸」！超過15公分反扣分　大鵰竟有2缺點

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲許多男性非常在意生殖器尺寸。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

許多男性非常在意生殖器尺寸，甚至為此感到沒自信。不過，多名外國成人女星一致表示，她們比較喜歡平均尺寸、甚至小一點的陰莖，如果長度超過6英寸（約15公分）就會很痛苦，而且大陰莖通常「沒有那麼硬」，甚至很難嘗試新奇的性愛體位。

《每日星報》指出，根據多名成人女星與性愛專家的看法，如果真的存在「完美」陰莖尺寸，大多數男性都可以鬆一口氣了。

▲▼OnlyFans女星古德溫（Rebecca Goodwin）、成人女星安妮斯頓（Nicole Aniston）。（圖／翻攝Instagram@beckymil1_、realnicoleaniston）

▲古德溫（左）與安妮斯頓（右）都較喜歡尺寸小的陰莖。（圖／翻攝Instagram@beckymil1_、realnicoleaniston）

OnlyFans女星古德溫（Rebecca Goodwin）在英國YouTuber傑克梅特（JaackMaate）的podcast節目上直言，她能接受的最大長度是6英寸，只要超過就會非常痛苦，而且更大的陰莖反而「沒有那麼硬」。

成人女星安妮斯頓（Nicole Aniston）曾被色情雜誌《閣樓》封為「年度寵物」，「我喜歡普通尺寸，不喜歡大的，因為很難去做很多很酷的姿勢。」她認為，平均尺寸、甚至更小的男人，性愛技巧還是可以很好，自己人生最棒的性愛經驗，就是和一個平均尺寸的男人上床。

成人女星樂芙（Cristiana Love）則坦言，自己身高僅有5英尺1英寸（約155公分），根本不適合太雄偉的陰莖，「我不能接受10英寸（約25公分）的陰莖。不了，謝謝！」、「小陰莖值得被愛」。

▲▼性愛專家兼podcast主持人妮絲塔（Helena Nista）。（圖／翻攝YouTube@Helena Nista）

▲性愛專家妮絲塔。（圖／翻攝YouTube@Helena Nista）

性愛專家兼podcast主持人妮絲塔（Helena Nista）認為，尺寸較小的陰莖更具吸引力，大陰莖的真正優勢是看起來令人驚豔，這一點也是男人最關心的，但女人更關注做愛時令她們感覺良好的事物。

她指出，大部分男性通常是在A片裡看見其他人的生殖器，但「AV男優通常是因為他們比平均尺寸更大，才被選中出演這個角色。所有看A片的男人都習慣了製片人及創作者強加的特定審美。」

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