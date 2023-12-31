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國中生割頸　學生聯絡簿留心得：到底有多大的仇恨？

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲國三生為了乾妹，持彈簧刀殺害同學。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名國三男學生25日遭同學持彈簧刀割頸刺胸身亡，事件至今持續發酵。對此，位於教學第一線的林老師也分享目前國三的孩子們對於此案的看法，讓網友看看孩子心中的想法。

林老師以時事出題，透過聯絡簿與學生對談，27日將國三生對於割頸事件的看法分享於臉書粉專「林老師阿不就好棒棒」上。（編按：學生於26日晚間撰寫聯絡簿，被害者當時仍在急救中。）

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針對案件，許多學生認為「竟然只是因為這種小事」、「被叫去的人也太好使喚了吧！」「不要覺得幫別人就是很帥，在別人眼中不過是個無腦的人」、「他父母不知道學校不能帶刀嗎？家人都不管喔」、「為什麼校方説拿刀的人是正常學生？整件事就是壞人永遠是被保護的」。

許多網友看完紛紛留言，「我覺得拿相關社會議題讓孩子還寫感想真的很好，除了培養他們對議題的敏感度，更是培養他們獨立自主的見解」、「這老師的註解也是妙」、「無解。就是無解。只能盡人事。就像美國槍擊案一次又一次哀悼罷了」、「家庭功能不彰才是最大的問題，還有就是台灣對小孩的情緒教育不重視真的很嚴重，家長只想把小孩丟給學校管，學校的資源根本不足，輔導老師在學校也只是規定需要配置」。

▼學生感想如下。（圖／林老師阿不就好棒棒授權提供）

▲▼國中生割頸　學生聯絡簿留心得：到底有多大的仇恨？（圖／林老師阿不就好棒棒授權提供）

▲▼國中生割頸　學生聯絡簿留心得：到底有多大的仇恨？（圖／林老師阿不就好棒棒授權提供）

▲▼國中生割頸　學生聯絡簿留心得：到底有多大的仇恨？（圖／林老師阿不就好棒棒授權提供）

▲▼國中生割頸　學生聯絡簿留心得：到底有多大的仇恨？（圖／林老師阿不就好棒棒授權提供）

▲▼國中生割頸　學生聯絡簿留心得：到底有多大的仇恨？（圖／林老師阿不就好棒棒授權提供）

▲▼國中生割頸　學生聯絡簿留心得：到底有多大的仇恨？（圖／林老師阿不就好棒棒授權提供）

▲▼國中生割頸　學生聯絡簿留心得：到底有多大的仇恨？（圖／林老師阿不就好棒棒授權提供）

▲▼國中生割頸　學生聯絡簿留心得：到底有多大的仇恨？（圖／林老師阿不就好棒棒授權提供）

▲▼國中生割頸　學生聯絡簿留心得：到底有多大的仇恨？（圖／林老師阿不就好棒棒授權提供）

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