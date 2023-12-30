綠白合？柯文哲市長室主任力挺許淑華　讚問政犀利、能解決問題

▲許淑華舉辦女性座談，邀來高雄市長陳其邁、前柯文哲市長室主任謝明珠、前民眾黨不分區立委候選人吳靜怡等。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨立委候選人許淑華30日舉辦「女性職場困境與競爭－其邁淑華與你漫談」活動，邀請到高雄市長陳其邁以及多位職場女性代表出席分享，其中，還包括前柯市府市長室主任謝明珠、前民眾黨不分區立委候選人吳靜怡等人。謝明珠致詞時說，許淑華的問政犀利，「如果立法院需要一位女性立委，許淑華會是最佳人選」。

許淑華30日邀請職場女性代表，談女性職場困境與競爭。特別邀請藝人劉伊心、林溦、楊涬安以及前民眾黨不分區立委同時也是創業代表的吳靜怡，過去曾是柯市府市長室主任、前柯文哲女性後援會總會長，現為台北市婦女新知協會理事長謝明珠、台灣商圈產業觀光發展聯合總會長周水美等，一起分享自身經驗，以及目前政府所推出的政策有沒有需要再調整調整的地方。

許淑華還額外加碼邀請高雄市長陳其邁到場，分享與貓英總統蔡英文、「戰貓」蕭美琴未曝光的共事時期趣事。整場女性沙龍的座談，許也提出35歲以上女性全面凍卵補助、人工生殖法精進版、國民義務向下延伸至三歲等政策，以及助產士制度，陪伴孕婦無論產前產後的衛教跟心理協助，無論生養都是女生很重視的議題。

在職場上則，許淑華則針對二度就業婦女重回職場提出相關配套，並放寬女性創業貸款門檻與業別，還有新住民權益與工作協助等議題，希望未來當上立委後能協助推動跟爭取。

許淑華特別提到，最後剩下倒數14天的時間，有2位前柯市長幕僚出面力挺，認同她的認真與專業，並且支持選出有素養又真誠的立委，此時此刻她只有滿滿的感謝。

謝明珠說，感謝許淑華願意為女性發聲，兩人在2013年就認識，過去在市府工作時更發現許淑華的問政犀利、質詢尖銳，是能真正發現問題、解決問題的人，如果立院需要女性立委，許淑華會是最佳人選。

壓軸到場開獎的陳其邁說，前衛生署長楊志良的失言風波，不僅是偏見更是歧視，結不結婚都是自由，應該要給予尊重與支持。他還呼籲，台北市長蔣萬安對此也一定要嚴正表達，相信蔣萬安年輕有為，是明日之星，在人權、性平議題上都要嚴正表達，不當言論要譴責。