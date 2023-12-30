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國3南下159K大貨車衝破護欄「墜落邊坡」　零件噴滿地駕駛不治

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團苑裡串起來）

▲國道3號南向159.2公里發生大貨車自撞護欄衝出邊坡。（圖／截取自臉書社團苑裡串起來）

記者白珈陽／台中報導

今天是連假第一天，國道3號南向159.2公里，清晨5時許發生一輛大貨車自撞護欄衝出邊坡意外，53歲邱姓駕駛送醫搶救仍傷重不治；事故造成後方車輛回堵10公里，現場約上午近9時排除完畢，恢復通車，目前消化車流中。詳細案發情形有待警方進一步釐清。

國道第7公路警察大隊調查，邱姓男子今日清晨5時01分駕駛大貨車，行經國道3號南向159.2公里處時，自撞外側護欄後衝出邊坡，造成後方另1輛大貨車、2輛自小客車，擦撞大貨車掉落的塑膠棧板。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲地面掉落塑膠棧板，波及後方3部車輛。（圖／記者白珈陽翻攝）

警消到場將邱男協助脫困並緊急送醫，但他傷重不治死亡；受到波及的另3輛車無大礙。

警方指出，現場因事故短暫封閉全線進行車吊，現場於上午8時55分排除，恢復通車；因本日為連續假期，車流量多，造成後方一度回堵約10公里，目前車流消化中。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

大貨車衝破護欄掉落邊坡。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲目前貨車已經吊起，現場排除事故完畢。（圖／記者白珈陽翻攝）

第七公路警察大隊呼籲，夜間（清晨）行車風險較高，如用路人必須行駛國道，請務必衡量自身狀況，如精神狀況不佳，請至各服務區駕駛人休息室 (全日24小時開放) 短暫休憩後再出發，避免疲勞分心、精神不濟。

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